FSP показала 2000-ваттный блок питания — хватит даже для систем с несколькими GPU и CPU

Компания FSP представила флагманский блок питания FSP2000-57APB мощностью 2000 Вт. Новинка соответствует стандарту ATX 3.1 и разработана специально для высокопроизводительных систем для локального выполнения ИИ-задач, а также рабочих станций с несколькими мощными графическими ускорителями.

Блок питания FSP2000-57APB мощностью 2000 Вт отличается наличием не только двух разъёмов питания 12V-2×6, но и трёх выделенных 8-контактных разъёмов для дополнительного питания центрального процессора. Такая конфигурация специально разработана для удовлетворения высоких требований к питанию современных многосокетных материнских плат и высокопроизводительных процессоров, используемых в рабочих станциях для ИИ.

Блок питания оснащён одной силовой линией 12 В и системой активной коррекции коэффициента мощности (PFC) с точностью до 0,99. Производитель заявляет для новинки соответствие стандарту эффективности 80 Plus Platinum.

Размеры блока питания FSP2000-57APB составляют 200 × 150 × 86 мм. Компоненты устройства охлаждаются 135-мм вентилятором.

Стоимость блока питания компания не сообщила.