Garmin представила «простые в использовании» смарт-часы Forerunner 70 и Forerunner 170 по цене от £220

Garmin представила сразу три новые модели доступных смарт-часов, ориентированных на людей, занимающихся бегом. В компании заявили, что модели Forerunner 70, Forerunner 170 и Forerunner 170 Music «имеют всё необходимое для бегуна, чтобы начать свой путь».

Все три новинки оснащены 1,2-дюймовым OLED-дисплеем и имеют стандартную для устройств линейки Forerunner конфигурацию с пятью физическими кнопками. В пресс-релизе Garmin сказано, что Forerunner 70 и Forerunner 170 открывают доступ к премиальным функциям для бегунов и различным тренировкам, позаимствованным у более продвинутых моделей бренда.

В дополнение к этому смарт-часы отслеживают состояние организма пользователя. Реализованы функции оценки готовности к тренировке, инструменты отслеживания производительности, а также функции динамики бега, рассчитывающие длину шага, частоту шагов и многое другое. На данный момент неизвестно, оснащены ли новые модели старым и менее точным датчиком сердечного ритма Elevate V4, который использовался в более доступных смарт-часах бренда, или же в них задействован новый датчик Elevate V5.

Forerunner 70 обеспечивают до 13 дней автономной работы, в то время как более функциональные Forerunner 170 могут обходиться без подзарядки до 10 дней в режиме смарт-часов. Forerunner 70 являются преемниками Forerunner 55 и будут доступны по цене от £220. Модель Forerunner 170 стоит от £260. Версия Forerunner 170 Music, позволяющая загружать музыкальные композиции, подключать наушники и оснащённая хранилищем на 4 Гбайт, оценена в £300. Розничные продажи новинок начнутся 15 мая.

garmin forerunner, garmin, смарт-часы
