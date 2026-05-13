Panasonic представила компактную камеру Lumix L10 с сенсором от флагмана GH7

Panasonic анонсировала компактную камеру Lumix L10 с фикс-объективом, ориентированную на фотографов. Новинка получила 20,4-мегапиксельный сенсор от флагманской модели GH7 и объектив Leica с диапазоном фокусного расстояния 24–75 мм.

Камера весом 508 граммов заключена в корпус из магниевого сплава с металлической отделкой, имитирующей текстуру кожи сафьяно (мелкая перекрестная штриховка). Устройство поддерживает съёмку 4K-видео с частотой до 120 fps, однако компактные габариты ограничивают время непрерывной записи из-за особенностей теплоотвода, отмечает The Verge.

Объектив с диафрагмой f/1.7–f/2.8 регулируется кольцом на оправе, а режим макросъёмки позволяет фокусироваться на объектах в 3 см от передней линзы. Фазовый гибридный автофокус использует 779 точек и алгоритмы искусственного интеллекта для отслеживания движущихся объектов в режиме реального времени с возможностью фокусировки как на крупных объектах, так и, например, на глазах человека.

Скорость серийной съёмки достигает 30 кадров в секунду при использовании электронного затвора или 11 кадров в секунду с механическим. На задней панели расположены поворотный экран с разрешением 1,84 млн точек и электронный видоискатель OLED на 2,36 млн точек.

На корпусе предусмотрена отдельная кнопка для быстрого применения цветовых эффектов и имитации плёночных стилей, которые можно настраивать через приложение Lumix Lab и загружать в камеру. Предзаказ на Lumix L10 в чёрном или серебристом исполнении открыт по цене $1500 (около 111 000 рублей), а лимитированная версия в титановом золоте с аксессуарами и ПО обойдётся в $1600 (примерно 118 000 рублей) и будет доступна преимущественно в онлайн-магазине Panasonic.