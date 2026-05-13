Он настоящий: создатели Trump Mobile T1 пообещали поставить первые смартфоны уже на этой неделе

Смартфон Trump Mobile T1, наконец, может выйти: гендиректор компании Пэт О’Брайен (Pat O’Brien) пообещал, что первые покупатели получат свои экземпляры уже на этой неделе. Это заявление он сделал на фоне слухов о том, что проект могут вообще отменить.

О планах компании глава Trump Mobile уведомил издание USA Today, пообещав, что все экземпляры, на которые оформлялись предварительные заказы, будут отгружены в ближайшие недели. С момента анонса смартфона прошли уже 11 месяце, и господин О’Брайен признал, что проекту сопутствовали многочисленные задержки, но не пояснил, почему ушло так много времени. «Эти задержки стоили того, мы считаем, потому что предлагаем потрясающий продукт», — отметил он. Компания также направила изданию первый рекламный ролик устройства — на снимке изображён последний вариант устройства вместе с упаковкой. Смартфон, предположительно, будет комплектоваться прозрачным пластиковым чехлом, адаптером питания и золотистым плетёным кабелем USB Type-C.

Устройство прошло сертификацию у американских регуляторов и появилось в официальном списке сертифицированных устройств Google. Производитель сообщал, что на смартфон оставили 600 тыс. предзаказов, но это количество не подтвердилось. Пэт О’Брайен не озвучил точного числа клиентов, но отметил, что компания «чрезвычайно довольна интересом как к услугам Trump Mobile, так и к смартфонам T1». Оформившие предзаказ потребители никаких уведомлений не получали, отметил ресурс The Verge, журналисты которого оказались среди них.