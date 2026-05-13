Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Он настоящий: создатели Trump Mobile T1 ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Он настоящий: создатели Trump Mobile T1 пообещали поставить первые смартфоны уже на этой неделе

Смартфон Trump Mobile T1, наконец, может выйти: гендиректор компании Пэт О’Брайен (Pat O’Brien) пообещал, что первые покупатели получат свои экземпляры уже на этой неделе. Это заявление он сделал на фоне слухов о том, что проект могут вообще отменить.

Источник изображений: trumpmobile.com

Источник изображений: trumpmobile.com

О планах компании глава Trump Mobile уведомил издание USA Today, пообещав, что все экземпляры, на которые оформлялись предварительные заказы, будут отгружены в ближайшие недели. С момента анонса смартфона прошли уже 11 месяце, и господин О’Брайен признал, что проекту сопутствовали многочисленные задержки, но не пояснил, почему ушло так много времени. «Эти задержки стоили того, мы считаем, потому что предлагаем потрясающий продукт», — отметил он. Компания также направила изданию первый рекламный ролик устройства — на снимке изображён последний вариант устройства вместе с упаковкой. Смартфон, предположительно, будет комплектоваться прозрачным пластиковым чехлом, адаптером питания и золотистым плетёным кабелем USB Type-C.

Устройство прошло сертификацию у американских регуляторов и появилось в официальном списке сертифицированных устройств Google. Производитель сообщал, что на смартфон оставили 600 тыс. предзаказов, но это количество не подтвердилось. Пэт О’Брайен не озвучил точного числа клиентов, но отметил, что компания «чрезвычайно довольна интересом как к услугам Trump Mobile, так и к смартфонам T1». Оформившие предзаказ потребители никаких уведомлений не получали, отметил ресурс The Verge, журналисты которого оказались среди них.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смартфон Trump Mobile T1 показался в новом дизайне — с флагом США, но без «Сделано в США»
«Смартфон Трампа» всё же существует — недавно его сертифицировала FCC
Trump Mobile T1 Phone оказался подозрительно похож на HTC U24 Pro
FCC разрешила SpaceX использовать частоты EchoStar, но потребовала $2,4 миллиарда в залог
Sony представила смартфон Xperia 1 VIII — новый дизайн, трио 48-Мп камер с ИИ-помощником и цена от €1499
Панос Панай из Amazon прокомментировал слухи о смартфоне и всех запутал
Теги: trump mobile, смартфон, отгрузки
trump mobile, смартфон, отгрузки
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет
Создатель Claude Code рассказал, что каждую ночь запускает тысячи ИИ-агентов и управляет ими со смартфона
Хакеры атаковали интернет-магазин Škoda — данные клиентов могли утечь 14 мин.
Биологический ИИ оказался обоюдоострым: он создаёт и яды, и антидоты — и не ясно, что опаснее 2 ч.
Microsoft объяснила, как планирует ускорить интерфейс Windows 11 2 ч.
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ 4 ч.
Meta отступила перед Еврокомиссией — конкурирующие ИИ-чат-боты получили бесплатный доступ к WhatsApp 4 ч.
«Дорогие и быстро устаревают»: создатель BioShock и Judas объяснил, почему не гонится за передовыми технологиями 4 ч.
Хакеры из Nitrogen заявили о краже 8 Тбайт данных у партнёра Apple — заводы Foxconn перешли на бумажные табели 5 ч.
Вышел геймплейный трейлер Noir Bloom — адреналинового экшена, напоминающего смесь Katana Zero и «Джона Уика» 6 ч.
Meta начнёт рассказывать родителям о новых интересах их детей в Instagram 6 ч.
Google рассказала о крупнейших нововведениях Android 17 6 ч.
Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай 2 мин.
Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с поддержкой UWB, Google Find Hub и автономностью на 600 дней 12 мин.
Он настоящий: создатели Trump Mobile T1 пообещали поставить первые смартфоны уже на этой неделе 13 мин.
Waymo отучит роботакси штурмовать затопленные улицы 21 мин.
Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro поступили в продажу в России — от 49 999 рублей 29 мин.
Иди своей дорогой, сталкер: вокруг ЦОД в России создадут зоны отчуждения 45 мин.
AMD предупредила об уязвимости в процессорах на базе Zen 2 — для EPYC Rome патчей прошивок не будет 2 ч.
Европа задумала проложить интернет-кабели в Азию через Северный полюс 2 ч.
Денег Безоса больше не хватает: Blue Origin ищет сторонних инвесторов 3 ч.
AMD расширила серию процессоров Ryzen Pro 9000 шестью моделями, в том числе с 3D V-Cache 3 ч.