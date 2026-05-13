Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с поддержкой UWB, Google Find Hub и автономностью на 600 дней

Motorola представила в некоторых европейских странах Moto Tag 2 — этот компактный трекер крепится к предметам, которые можно потерять, и подключается к сети Google Find Hub на устройствах Android.

Устройство получило множество улучшений. Наряду с Bluetooth 6.0 и Bluetooth Channel Sounding трекер Moto Tag 2 поддерживает протокол UWB, благодаря чему он позволяет точнее определять местоположение. На практике это означает, что смартфон может показывать направление к устройству и расстояние до него, что особенно полезно в помещениях, где традиционные Bluetooth-трекеры оказываются недостаточно точными.

Ресурс автономной работы от стандартной сменной батарейки CR2032 составляет до 600 суток, пообещал производитель — устройство первого поколения работало до года. Moto Tag 2 имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68, выдерживая дождь, пролитую жидкость и уже тем более обычные повседневные нагрузки. Устройство выполнено в минималистическом дизайне; оно достаточно тонкое, чтобы поместиться в кошельке. Вместо обычного чёрного и белого трекер выпускается в зелёном и оранжевом цветах. На корпусе имеется встроенная кнопка, которая может использоваться для звонка на подключённый смартфон или даже дистанционного спуска затвора камеры. Рекомендованная розничная цена — €40.