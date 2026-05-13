Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с поддержкой UWB, Google Find Hub и автономностью на 600 дней

Motorola представила в некоторых европейских странах Moto Tag 2 — этот компактный трекер крепится к предметам, которые можно потерять, и подключается к сети Google Find Hub на устройствах Android.

Источник изображений: motorola.com

Источник изображений: motorola.com

Устройство получило множество улучшений. Наряду с Bluetooth 6.0 и Bluetooth Channel Sounding трекер Moto Tag 2 поддерживает протокол UWB, благодаря чему он позволяет точнее определять местоположение. На практике это означает, что смартфон может показывать направление к устройству и расстояние до него, что особенно полезно в помещениях, где традиционные Bluetooth-трекеры оказываются недостаточно точными.

Ресурс автономной работы от стандартной сменной батарейки CR2032 составляет до 600 суток, пообещал производитель — устройство первого поколения работало до года. Moto Tag 2 имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68, выдерживая дождь, пролитую жидкость и уже тем более обычные повседневные нагрузки. Устройство выполнено в минималистическом дизайне; оно достаточно тонкое, чтобы поместиться в кошельке. Вместо обычного чёрного и белого трекер выпускается в зелёном и оранжевом цветах. На корпусе имеется встроенная кнопка, которая может использоваться для звонка на подключённый смартфон или даже дистанционного спуска затвора камеры. Рекомендованная розничная цена — €40.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Motorola оценила складной смартфон Razr Fold в $1899 — продажи стартуют 15 мая
Motorola представила недорогие смартфоны Moto G37, Moto G37 Power и Moto G47 — Dimensity 6300, батареи до 7000 мА·ч и цены от €249
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399
Samsung представит умные очки Galaxy Glasses в конце июля
Garmin представила «простые в использовании» смарт-часы Forerunner 70 и Forerunner 170 по цене от £220
Следующая Vision Pro выйдет не раньше 2028 года: Apple переключилась на умные очки и ИИ-устройства
Теги: motorola, трекер, bluetooth
motorola, трекер, bluetooth
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет
Создатель Claude Code рассказал, что каждую ночь запускает тысячи ИИ-агентов и управляет ими со смартфона
Хакеры атаковали интернет-магазин Škoda — данные клиентов могли утечь 14 мин.
Биологический ИИ оказался обоюдоострым: он создаёт и яды, и антидоты — и не ясно, что опаснее 2 ч.
Microsoft объяснила, как планирует ускорить интерфейс Windows 11 2 ч.
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ 4 ч.
Meta отступила перед Еврокомиссией — конкурирующие ИИ-чат-боты получили бесплатный доступ к WhatsApp 4 ч.
«Дорогие и быстро устаревают»: создатель BioShock и Judas объяснил, почему не гонится за передовыми технологиями 4 ч.
Хакеры из Nitrogen заявили о краже 8 Тбайт данных у партнёра Apple — заводы Foxconn перешли на бумажные табели 5 ч.
Вышел геймплейный трейлер Noir Bloom — адреналинового экшена, напоминающего смесь Katana Zero и «Джона Уика» 6 ч.
Meta начнёт рассказывать родителям о новых интересах их детей в Instagram 6 ч.
Google рассказала о крупнейших нововведениях Android 17 6 ч.
Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай 2 мин.
Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с поддержкой UWB, Google Find Hub и автономностью на 600 дней 12 мин.
Он настоящий: создатели Trump Mobile T1 пообещали поставить первые смартфоны уже на этой неделе 13 мин.
Waymo отучит роботакси штурмовать затопленные улицы 21 мин.
Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro поступили в продажу в России — от 49 999 рублей 29 мин.
Иди своей дорогой, сталкер: вокруг ЦОД в России создадут зоны отчуждения 45 мин.
AMD предупредила об уязвимости в процессорах на базе Zen 2 — для EPYC Rome патчей прошивок не будет 2 ч.
Европа задумала проложить интернет-кабели в Азию через Северный полюс 2 ч.
Денег Безоса больше не хватает: Blue Origin ищет сторонних инвесторов 3 ч.
AMD расширила серию процессоров Ryzen Pro 9000 шестью моделями, в том числе с 3D V-Cache 3 ч.