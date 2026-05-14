К выходу готовится игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с передовой системой охлаждения

Производитель электроники Infinix анонсировал скорый выход геймерского смартфона GT 50 Pro, оснащённого мощным процессором MediaTek и фирменной системой охлаждения.

Высокую производительность игровому Infinix GT 50 Pro обеспечивает мощный чип MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, позволяющий запускать игры с производительностью до 144 кадров в секунду — упоминаются, в частности, такие хиты как Call of Duty: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire. В играх, где частота кадров ограничивается параметрами, смартфон выдерживает 120 кадров в секунду.

В паре с мощным процессором работает система охлаждения HydroFlow с площадью теплорассеивающего модуля 6437 мм2 — она предотвращает пропуск тактов на процессоре и, как следствие, не допускает падения производительности. В качестве средства дополнительной терморегуляции можно использовать внешний кулер GT Magcharge Cooler 2.0 с активным охлаждением на 12 Вт и беспроводной зарядкой.

Точность управления обеспечивают сенсорные триггеры Pressure-Sense GT с двойным уровнем нажатия — на практике они сравнимы с контроллерами для консолей. Поддерживаются четыре зоны настройки и десять уровней давления; задержка не превышает 20 мс.

Теги: infinix, смартфон, android, игровой смартфон
