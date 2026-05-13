Canon представила полнокадровую беззеркалку EOS R6 V с вентилятором, но без видоискателя

Компания Canon представила полнокадровую беззеркальную камеру EOS R6 V, ориентированную на видеографов и создателей контента. Новинка базируется на архитектуре модели R6 Mark III, однако отличается наличием активной системы охлаждения и отсутствием видоискателя.

Как сообщает портал PetaPixel, устройство оснащено 32,5-мегапиксельным CMOS-сенсором и системой автофокусировки, идентичными тем, что используются в моделях EOS C50 и R6 Mark III. Главным аппаратным изменением стал встроенный вентилятор, кардинально увеличивающий продолжительность непрерывной работы. По словам производителя, камера способна записывать видео в формате 4K при 60 кадрах/с при комнатной температуре до двух часов, а съёмка в режиме 7K Open Gate при 30 кадрах/с ограничена лишь ёмкостью аккумулятора.

Дизайн новинки адаптирован специально для видеосъёмки и потокового вещания. На корпусе появились рычаг зума, совместимый с новым объективом RF 20-50mm f/4 L IS USM PZ, кнопка записи на передней панели и отдельная клавиша для мгновенного запуска трансляций. Для удобства вертикальной съёмки предусмотрено второе гнездо для штатива. Модель поддерживает запись в разрешениях до 7K при 60 к/с (RAW Light) и 4K при 120 к/с.

В отличие от родственных гибридных устройств, EOS R6 V полагается исключительно на задний экран для компоновки кадра. Камера также лишилась механического затвора и использует только электронный аналог, что приводит к небольшому снижению динамического диапазона по сравнению с R6 Mark III. При этом аппарат сохранил возможности высокоскоростной фотографии, обеспечивая съёмку до 40 кадров в секунду в полном разрешении и поддержку функции предзаписи.

В модельном ряду Canon новинка заняла место флагмана потребительской серии «V», предлагая более высокую производительность по сравнению с камерами формата APS-C, например, такими как EOS R50 V и PowerShot V1.

От профессиональной кинематографической линейки Cinema EOS новинка отличается сохранением стандартного пользовательского интерфейса и меню в стиле классических зеркальных фотоаппаратов.