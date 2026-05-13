Microsoft исправила ошибку в Windows Autopatch, из-за которой драйверы обновлялись без разрешения

Компания Microsoft устранила ошибку в Windows Autopatch, из-за которой на некоторых устройствах с Windows, управляемых с помощью Autopatch и использующихся в странах Европейского союза, устанавливались обновления драйверов, несмотря на запрет административными политиками.

Источник изображения: Bleeping Computer

Согласно служебному оповещению, на которое впервые обратила внимание Microsoft MVP Сьюзан Брэдли (Susan Bradley), проблема затрагивала лишь ограниченное количество устройств с клиентскими версиями Windows 11 25H2, Windows 11 24H2 и Windows 11 23H2.

По данным Microsoft, на затронутых устройствах Windows устанавливала рекомендуемые обновления драйверов без согласия пользователя, даже если политики установки драйверов, настроенные ИТ-администраторами, требовали подтверждения вручную.

В зависимости от установленных драйверов на затронутых системах возникали непредвиденные проблемы, в том числе перезагрузки, а в некоторых случаях — системные сбои. Компания добавила, что проблема была устранена с помощью исправления на стороне службы и что клиентам не нужно предпринимать никаких действий для ее решения.

«Ограниченное количество устройств, управляемых с помощью Windows Autopatch в регионе Европейского союза (ЕС), могли получать неожиданные обновления драйверов из Центра обновления Windows, несмотря на административные политики, настроенные на ограничение установки драйверов. Эта проблема была устранена с помощью исправления на стороне службы. Клиентам не нужно устанавливать обновления на стороне клиента или предпринимать какие-либо другие действия», — сообщили в Microsoft.

В прошлом месяце Microsoft устранила еще одну известную проблему, из-за которой системы с Windows Server 2019 и 2022 «неожиданно» обновлялись до Windows Server 2025. Впервые Microsoft сообщила об этой проблеме в сентябре 2024 года после многочисленных сообщений от администраторов Windows о том, что серверы в одночасье обновлялись до версии Windows Server, на которую у них даже не было лицензии.

Во вторник компания также подтвердила, что у некоторых клиентов возникли проблемы с установкой Office на устройствах с Windows 365 из-за изменений в конфигурации, внесённых недавним обновлением службы.

Теги: windows 11, windows autopatch, обновления системы, обновление, драйверы, доступ
