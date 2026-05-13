Microsoft исправила ошибку в Windows Autopatch, из-за которой драйверы обновлялись без разрешения

Компания Microsoft устранила ошибку в Windows Autopatch, из-за которой на некоторых устройствах с Windows, управляемых с помощью Autopatch и использующихся в странах Европейского союза, устанавливались обновления драйверов, несмотря на запрет административными политиками.

Согласно служебному оповещению, на которое впервые обратила внимание Microsoft MVP Сьюзан Брэдли (Susan Bradley), проблема затрагивала лишь ограниченное количество устройств с клиентскими версиями Windows 11 25H2, Windows 11 24H2 и Windows 11 23H2.

По данным Microsoft, на затронутых устройствах Windows устанавливала рекомендуемые обновления драйверов без согласия пользователя, даже если политики установки драйверов, настроенные ИТ-администраторами, требовали подтверждения вручную.

В зависимости от установленных драйверов на затронутых системах возникали непредвиденные проблемы, в том числе перезагрузки, а в некоторых случаях — системные сбои. Компания добавила, что проблема была устранена с помощью исправления на стороне службы и что клиентам не нужно предпринимать никаких действий для ее решения.

«Ограниченное количество устройств, управляемых с помощью Windows Autopatch в регионе Европейского союза (ЕС), могли получать неожиданные обновления драйверов из Центра обновления Windows, несмотря на административные политики, настроенные на ограничение установки драйверов. Эта проблема была устранена с помощью исправления на стороне службы. Клиентам не нужно устанавливать обновления на стороне клиента или предпринимать какие-либо другие действия», — сообщили в Microsoft.

В прошлом месяце Microsoft устранила еще одну известную проблему, из-за которой системы с Windows Server 2019 и 2022 «неожиданно» обновлялись до Windows Server 2025. Впервые Microsoft сообщила об этой проблеме в сентябре 2024 года после многочисленных сообщений от администраторов Windows о том, что серверы в одночасье обновлялись до версии Windows Server, на которую у них даже не было лицензии.

Во вторник компания также подтвердила, что у некоторых клиентов возникли проблемы с установкой Office на устройствах с Windows 365 из-за изменений в конфигурации, внесённых недавним обновлением службы.