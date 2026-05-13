На следующей неделе мимо Земли пролетит астероид размером с дом — он будет вчетверо ближе Луны

В понедельник, 18 мая, мимо Земли пролетит обнаруженный всего несколько дней назад астероид, сообщила со ссылкой на NASA вещательная компания ABC. Объект приблизится к планете ближе четверти расстояния до Луны и станет доступен для наблюдения с помощью любительских телескопов.

Астероид пролетит мимо Земли на расстоянии около 56 000 миль (около 90 000 км) — примерно 24 % средней дистанции между Землёй и Луной. По космическим меркам это очень близко. Однако угрозы столкновения с Землёй нет, говорят учёные.

Астероид был обнаружен несколько дней назад астрономами из пяти американских обсерваторий, включая обсерваторию Фарпойнт в округе Вабаунси, штат Канзас, и обсерваторию Маунт-Леммон в горах Санта-Каталина в Аризоне.

По оценкам Лаборатории реактивного движения NASA, диаметр астероида, обозначенного как 2026 JH2, предположительно составляет от 16 до 30 метров. Эта оценка основана на яркости объекта и количестве света, которое, по словам учёных, отражает его поверхность.

Астрономы все ещё работают над тем, чтобы лучше понять орбиту и физические характеристики астероида. К настоящему моменту объект отслеживался всего 24 раза в течение нескольких дней. Хотя его траектория всё ещё уточняется, текущие расчёты показывают отсутствие риска столкновения.

Астероид 2026 JH2 считается околоземным объектом класса «Аполлон».

«Эти астероиды имеют орбиту, которая больше, чем орбита Земли вокруг Солнца, и их путь пересекает орбиту Земли», — говорят в NASA.

Траектория движения астероида 2026 JH2. Источник изображения: NASA/JPL Small-Body Database Lookup

Траектория движения астероида уходит почти к орбите Юпитера, после чего возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы. По текущим предварительным оценкам экспертов, есть вероятность в 1,7 %, что 2026 JH2 может задеть Луну 22 декабря 2032 года.

