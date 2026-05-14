Впервые детектор нейтрино запустили в космос, но будет ли он там работать — загадка

Учёные отправили на орбиту первый в истории космический детектор нейтрино — миниатюрный аппарат SNAPPY (Solar Neutrino Astro-Particle PhYsics), сулящий открыть новое направление в астрофизике высоких энергий. На Земле для регистрации неуловимых нейтрино необходимо строить огромные детекторы глубоко под землёй или водой, тогда как датчик в космосе может быть миниатюрным и более точным. Одна проблема — такого ещё никто не делал.

SNAPPY выглядит крупнее из-за экрана из эпоксидной смолы с вольфрамовой пылью. Источник изображений: Wichita State University

Спутник был запущен 3 мая 2026 года на ракете Falcon 9 в рамках миссии CAS500-2 с базы Ванденберг в Калифорнии. Проект разрабатывался при поддержке NASA и специалистов Уичитского государственного университета (Wichita State University). Его главная задача — проверить возможность регистрации солнечных нейтрино непосредственно в космосе, вне плотной атмосферы Земли, которая создаёт значительные помехи для подобных измерений (этому мешают распады других космических частиц в атмосфере). Учёные представляют новый детектор как «помещение микроскопа прямо внутрь Солнца», поскольку технология способна дать беспрецедентный доступ к процессам термоядерного синтеза внутри звезды на всех её глубинах.

Зонд SNAPPY выполнен в формате 3U CubeSat — это сверхкомпактный спутник размером примерно 34 × 10 × 10 см и массой порядка нескольких килограммов. Несмотря на скромные размеры, аппарат оснащён экспериментальным детектором на основе галлия, способным фиксировать взаимодействия нейтрино с помощью метода двойного временного совпадения сигналов. Когда нейтрино сталкивается с ядром галлия, возникает последовательность распада частиц с точно известными энергетическими характеристиками и задержкой распада, что позволяет отличать полезный сигнал от космических лучей и гамма-фона. Дополнительную защиту обеспечивают активная система отсеивания совпадений и радиационное экранирование, критически важные для работы в условиях низкой околоземной орбиты на высоте 500 км, где поток заряженных частиц особенно высок.

Техническая новизна проекта заключается в том, что традиционные нейтринные обсерватории, такие как IceCube и другие, требуют гигантских объёмов льда или воды и инфраструктуры в масштабах кубических километров. SNAPPY демонстрирует альтернативный путь: миниатюризацию детектора с высокой чувствительностью за счёт новой схемы регистрации. В ходе миссии аппарат будет работать около года, собирая данные о фоновых частицах, устойчивости электроники к радиации, эффективности подавления ложных срабатываний и стабильности материала датчика в условиях космоса. Полученные результаты станут ключевыми для оценки возможности создания более крупного орбитального нейтринного телескопа.

Если испытания окажутся успешными, следующим этапом может стать размещение подобного прибора значительно ближе к Солнцу — на расстоянии в несколько десятков миллионов километров. Согласно расчётам разработчиков, интенсивность потока солнечных нейтрино там возрастёт во много раз из-за закона обратных квадратов, что позволит получать данные о термоядерных реакциях в солнечном ядре практически в реальном времени. Это даст возможность изучать динамику синтеза, уточнить модели внутреннего строения Солнца и даже прогнозировать изменения его активности раньше, чем они проявятся на поверхности. Таким образом, SNAPPY — это не просто технологический эксперимент, а первый шаг к созданию принципиально нового класса космических научных обсерваторий. Успех кубсата должен убедить NASA создать полноценный космический солнечный нейтринный телескоп, но будет ли этот успех, сегодня неизвестно.

Теги: нейтрино, космический зонд, солнце
