Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объект... Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года

Калифорнийский производитель экшн-камер GoPro объявил о рассмотрении стратегических вариантов, включая потенциальную продажу или слияние. Это объявление вызвало рост акций компании, несмотря на падение её доходов и рост убытков, поскольку инвесторы позитивно оценили возможность её перехода «под крыло» более крупной технологической компании или производителя фототехники.

Источник изображения: GoPro

Источник изображения: GoPro

Ранее GoPro сообщила о привлечении консалтинговой фирмы Oliver Wyman для изучения возможностей работы на рынках оборонной и аэрокосмической промышленности, что свидетельствует о её планах выйти за пределы традиционного бизнеса по производству экшн-камер для потребителей с возможной адаптацией своих технологий обработки изображений, производственных мощностей и защищённых систем камер для промышленного или государственного применения.

По словам GoPro, после этого объявления ею было получено множество стратегических запросов от компаний, направленных по их инициативе, что побудило совет директоров официально начать оценку более широких альтернатив.

Основатель и генеральный директор GoPro Николас Вудман (Oliver Wyman) назвал в качестве сильных сторон компании, которые могут представлять ценность в различных отраслях, «технологии, интеллектуальную собственность и брендовые активы», а также её производственную и продуктовую инфраструктуру.

Вместе с тем слабые финансовые результаты могут поубавить желание потенциальных инвесторов вложиться в покупку GoPro. Выручка компании за первый квартал упала год к году на 26 % до $99 млн, а скорректированный убыток США вырос до $0,35 на акцию с $0,12 на акцию годом раннее.

Компания объясняет падение показателей, в том числе, снижением продаж камер, макроэкономическими условиями, влияющими на расходы на потребительскую электронику, и списаниями, связанными с запасами. Также GoPro отозвала свой предыдущий финансовый прогноз на весь год, сославшись как на неопределённость на рынке, так и на продолжающийся процесс стратегического анализа.

Вместе с тем GoPro обладает значительной глобальной узнаваемостью бренда, обширным каталогом патентов в области фототехники, богатым опытом производства и развитой программной и облачной инфраструктурой. Её потенциальными покупателями или партнёрами может быть широкий круг компаний — от производителей потребительской электроники до оборонных подрядчиков или компаний, занимающихся технологиями для активного отдыха, стремящихся расширить свои возможности в области фототехники, отметил ресурс Petapixel.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлена серия экшн-камер GoPro Mission 1 с поддержкой съёмной оптики Micro Four Thirds
GoPro уволит 23 % работников, чтобы вернуться к прибыльности
GoPro анонсировала новый чип обработки изображений GP3 — он появится в новых камерах бренда
Canon представила полнокадровую беззеркалку EOS R6 V с вентилятором, но без видоискателя
Представлена полнокадровая беззеркалка Sony A7R VI с многослойным 66,8-Мп сенсором — серийную съёмку разогнали до 30 кадров/с
Panasonic представила компактную камеру Lumix L10 с сенсором от флагмана GH7
Теги: gopro, экшн-камера
gopro, экшн-камера
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
Первый в Африке гравитационный аккумулятор построят в ЮАР
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов
Anthropic научила Claude вести бухгалтерию, продажи и маркетинг для малого бизнеса
Copilot в Microsoft Edge научился анализировать информацию со всех открытых вкладок одновременно 4 мин.
Apple вступилась за Android: ЕС хочет принудительно открыть ОС Google для сторонних ИИ-сервисов 5 мин.
Basis Dynamix Cloud Control 5.5: новые безопасные инструменты для организации облачной инфраструктуры и хранения данных 2 ч.
Инсайдер «слил» первый скриншот Assassin’s Creed Codename Hexe — похоже, в игре появится Эцио 2 ч.
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы 2 ч.
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозной пошаговой тактики Warhammer 40,000: Mechanicus 2 2 ч.
Google готовит функцию синхронного перевода речи без подключения к интернету 4 ч.
ИИ сможет предугадывать потребности пользователей в ближайшем будущем, считают в Anthropic 5 ч.
Apple всё же допустит автономных ИИ-агентов в App Store, но с ограничениями 5 ч.
К заданию готов: шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman отправился на золото за две недели до релиза 12 ч.
Вместе с Трампом в Китае высадился десант глав бигтехов 6 мин.
Впервые детектор нейтрино запустили в космос, но будет ли он там работать — загадка 8 мин.
«Группа Астра» запустила отечественное облако Astra Cloud на российских Arm-процессорах Baikal-S 13 мин.
Квартальная выручка Nebius выросла на 684 % год к году, а облачного сегмента — на 841 % 27 мин.
В 2035 году каждый пятый грузовик на дорогах России будет беспилотным 3 ч.
Гулять так гулять: TSMC подняла прогноз по обороту полупроводниковой отрасли до $1,5 трлн к 2030 году 3 ч.
В следующем месяце объём инвестиций Microsoft в OpenAI превысит $100 млрд 4 ч.
Китай запустил на орбитальной станции эксперимент с искусственными эмбрионами человека 5 ч.
Технологическую отрасль накрыло цунами увольнений — более 100 тысяч сотрудников потеряли работу с начала года 13 ч.
Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 % 15 ч.