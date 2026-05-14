Калифорнийский производитель экшн-камер GoPro объявил о рассмотрении стратегических вариантов, включая потенциальную продажу или слияние. Это объявление вызвало рост акций компании, несмотря на падение её доходов и рост убытков, поскольку инвесторы позитивно оценили возможность её перехода «под крыло» более крупной технологической компании или производителя фототехники.

Ранее GoPro сообщила о привлечении консалтинговой фирмы Oliver Wyman для изучения возможностей работы на рынках оборонной и аэрокосмической промышленности, что свидетельствует о её планах выйти за пределы традиционного бизнеса по производству экшн-камер для потребителей с возможной адаптацией своих технологий обработки изображений, производственных мощностей и защищённых систем камер для промышленного или государственного применения.

По словам GoPro, после этого объявления ею было получено множество стратегических запросов от компаний, направленных по их инициативе, что побудило совет директоров официально начать оценку более широких альтернатив.

Основатель и генеральный директор GoPro Николас Вудман (Oliver Wyman) назвал в качестве сильных сторон компании, которые могут представлять ценность в различных отраслях, «технологии, интеллектуальную собственность и брендовые активы», а также её производственную и продуктовую инфраструктуру.

Вместе с тем слабые финансовые результаты могут поубавить желание потенциальных инвесторов вложиться в покупку GoPro. Выручка компании за первый квартал упала год к году на 26 % до $99 млн, а скорректированный убыток США вырос до $0,35 на акцию с $0,12 на акцию годом раннее.

Компания объясняет падение показателей, в том числе, снижением продаж камер, макроэкономическими условиями, влияющими на расходы на потребительскую электронику, и списаниями, связанными с запасами. Также GoPro отозвала свой предыдущий финансовый прогноз на весь год, сославшись как на неопределённость на рынке, так и на продолжающийся процесс стратегического анализа.

Вместе с тем GoPro обладает значительной глобальной узнаваемостью бренда, обширным каталогом патентов в области фототехники, богатым опытом производства и развитой программной и облачной инфраструктурой. Её потенциальными покупателями или партнёрами может быть широкий круг компаний — от производителей потребительской электроники до оборонных подрядчиков или компаний, занимающихся технологиями для активного отдыха, стремящихся расширить свои возможности в области фототехники, отметил ресурс Petapixel.