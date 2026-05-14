Windows 11 научится автоматически откатывать сломанные драйверы до стабильных

Microsoft предложит в составе операционной системы Windows 11 возможность автоматического отката проблемных драйверов, установленных через центр обновления программной платформы. В настоящий момент новая функция тестируется партнёрами компании среди поставщиков оборудования.

Сейчас пользователям Windows 11 приходится вручную откатывать драйвер и ждать, пока производители оборудования не выпустят новую стабильную версию, которая решит проблему. Новая функция «Восстановление драйверов, инициированное облаком» может заменить неисправный драйвер, установленный на ПК поверх ранее полностью функционального драйвера через центр обновления Windows.

«Если в процессе оценки драйвера будут выявляться проблемы с качеством, Microsoft сможет инициировать действия по восстановлению [стабильной версии драйвера] из облака, заменяя проблемный драйвер на затронутых устройствах без необходимости ручного вмешательства со стороны пользователя или поставщика оборудования», — объясняет Гаррет Дюшен, главный администратор проектов в Microsoft.

Новая функция Windows в настоящее время тестируется с партнёрами Microsoft по оборудованию и должна начать постепенно распространяться в сентябре. Ранее Microsoft также упростила процесс обновления Windows, предоставив возможность продлевать дату приостановки обновлений столько раз, сколько необходимо, пропускать обновления во время первоначальной настройки устройства, а также перезагружать или выключать компьютер без необходимости установки ожидающих обновлений.