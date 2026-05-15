Infinix предложила скидки до 33 % на планшеты XPAD 30E

Производитель электроники Infinix объявил, что в магазинах сети DNS проводится акция на планшетные компьютеры XPAD 30E: при покупке с 8 мая по 7 июня 2026 года на них доступна скидка до 33 %. Привлекательные устройства становятся оптимальным выбором для летних поездок, для учёбы, работы и развлечений.

Модель Infinix XPAD 30E в конфигурации с 6 Гбайт оперативной памяти, 128 Гбайт на встроенном накопителе и поддержкой сотовых сетей LTE, которая обычно стоит 18 999 руб., теперь предлагается за 17 499 руб. Старшая версия с 8/256 Гбайт и LTE доступна со скидкой не за 23 999 руб., как обычно, а за 17 999 руб. — выгода составляет до 6000 руб., подчёркивает производитель.

Планшет Infinix XPAD 30E способен стать комфортным спутником при поездках в отпуск и отдыхе за городом. Он располагает слотом для SIM-карты, то есть поддерживает выход в интернет, когда нет доступа к сетям Wi-Fi. Встроенной памяти объёмом 256 Гбайт хватит для большинства случаев: можно записывать кино и сериалы, книги, материалы для учёбы или приложения, которые пригодятся в дороге.

Дополнительными достоинствами Infinix XPAD 30E являются ёмкий аккумулятор на 7200 мА·ч, корпус толщиной 7,9 мм и масса всего 498 г. Планшет способен стать удобным спутником в дороге, в отпуске или поездке на дачу. Он предлагает продолжительное время автономной работы, занимает не так много места в сумке или рюкзаке; в комплекте идёт защитный чехол, который убережёт гаджет от повреждений.

