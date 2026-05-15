xAI Маска выпустила ИИ-агента Grok Build — конкурента Claude Code для генерации программного кода

Принадлежащая Илону Маску (Elon Musk) компания xAI выпустила своего первого ориентированного на генерацию программного кода ИИ-агента Grok Build. Этот шаг является попыткой догнать конкурентов, таких как Anthropic, в области оптимизации разработки программного обеспечения.

ИИ-агент Grok Build находится на ранней стадии тестирования и в настоящее время доступен только платным подписчикам. Он стал первой попыткой xAI выпустить на рынок инструмент на базе ИИ, предназначенный для генерации программного кода. В описании продукта сказано, что ИИ-агент может выполнять сложные задачи по генерации кода, следуя командам пользователя.

Запуск Grok Build является попыткой xAI и Илона Маска догнать другие ИИ-компании на прибыльном рынке генерации программного кода, где, как признаёт миллиардер, его компания несколько отстала. Ранее глава xAI Майкл Николлс (Michael Nicolls) призвал сотрудников компании к достижению цели по увеличению производительности Grok Build до уровня ИИ-агента Anthropic Claude.

В сообщении сказано, что Маск намерен перестроить xAI до выхода на биржу SpaceX, являющейся материнской компанией для ИИ-стартапа. Первичное размещение акций SpaceX должно пройти позднее в этом году и, как ожидается, оно может стать крупнейшим в истории. Процесс перестройки xAI включает в себя увольнения, заключение дорогих партнёрских соглашений и массовый наём сотрудников с целью заменить основателей xAI, некоторые из которых уже покинули компанию.