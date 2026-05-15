Asus вернула 2006-й: представлена плата ROG Crosshair с ретро-дизайном к 20-летию Republic of Gamers

Asus официально представила материнскую плату ROG Crosshair 2006 на платформе AM5, созданную в честь 20-летия бренда Republic of Gamers. Она основана на чипсете AMD X870E и может похвастаться элементами дизайна первой платы ROG Crosshair от 2006 года: выкрашенным под медь радиатором, синими и белыми слотами, а также старым логотипом Project G.

Asus ROG Crosshair 2006 имеет формфактор ATX, поддерживает настольные процессоры серий AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000. Схема питания 20+2+2 включает 20 фаз VCORE на 110 А, две фазы SoC на 110 А и две дополнительные на 80 А. Присутствуют два 8-контактных разъёма питания процессора ProCool II, дроссели MicroFine и чёрные конденсаторы класса 10K.

На плате размещены четыре слота DDR5 DIMM с поддержкой DDR5-9600 МТ/с и ёмкости до 256 Гбайт; поддерживаются технологии NitroPath DRAM, AEMP, DIMM Fit и DIMM Fit Pro. NitroPath, в частности, позволяет увеличить запас частоты памяти на величину до 400 МТ/с и повысить усилие фиксации слота на 57 %.

Есть два слота PCIe 5.0 x16 и пять M.2. Примечательно, что в разных фрагментах описания указываются то два, то три разъёма M.2 PCIe 5.0 — остальные в любом случае соответствуют стандарту M.2 PCIe 4.0. Присутствуют два порта USB4 Type-C, два USB Type-C на 20 Гбит/с на передней панели, 5- и 10-гигабитные Ethernet, порт HDMI, оптический S/PDIF, два позолоченных аудиоразъёма, четыре порта SATA на 6 Гбит/с, а также модуль Wi-Fi 7.

На плате имеется 2-дюймовый OLED-дисплей LiveDash — на него можно выводить данные POST, частоту процессора, температуру, скорость вращения вентиляторов, статус обновления BIOS или загруженную пользователем монохромную анимацию в формате 256 × 64 пикселя размером до 100 Кбайт. Цену и дату выпуска материнской платы Asus ROG Crosshair 2006 производитель не уточнил.