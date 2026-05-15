Представлен флагманский игровой ноутбук Asus ROG Strix SCAR 18 с потреблением до 320 Вт

Подразделение Asus Republic of Gamers представило флагманский игровой ноутбук ROG Strix SCAR 18 образца 2026 года. Он оснащён быстрым процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и флагманской видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090 — мощность системы составляет 320 Вт.

Передовые 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus и дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 обеспечивают компьютеру высокую производительность с максимальной частотой кадров в AAA-играх и киберспортивных дисциплинах. Вся система может потреблять до 320 Вт энергии, а потому в ней предусмотрен уникальный набор технологий охлаждения.

Выпускные вентиляционные отверстия расположены позади шарнира, чтобы горячий воздух не подавался на руку, держащую мышь; воздухозаборники расположены в боковых и нижней части корпуса; воздух проходит и через клавиатурную панель, охлаждая руки во время длительных игровых сессий. Испарительная камера стала на 20 % толще по сравнению с ноутбуком предыдущего поколения; рёбра радиатора толщиной 0,1 мм обеспечивают общую площадь поверхности 246 898 мм2; на 91 % увеличен воздушный поток вентиляторов на процессоре и видеокарте. Системой охлаждения на основе графита и меди оснащён SSD стандарта PCIe 5.0.

18-дюймовый дисплей ROG Nebula HDR с подсветкой mini-LED на ноутбуке Asus ROG Strix SCAR 18 имеет разрешение 4K и частоту обновления 240 Гц. Панель подсветки имеет более 2000 зон затемнения, пиковая яркость составляет 1600 кд/м² в режиме HDR, охват цветового пространства DCI-P3 составляет 100 %. Упоминаются антибликовое, низкоотражающее покрытие AGLR и сертификат VESA ClearMR 11000.

Нижняя панель снимается без инструментов, обеспечивая беспрепятственный доступ к SSD и оперативной памяти. Отсеки для твердотельных накопителей оснащены механизмом фиксации ROG Q-Latch, который надёжно удерживает их без винтов. В наличии RGB-подсветка Aura, подсвечен и логотип ROG Eye на крышке. На ней же размещена светодиодная сетка AniMe Vision для вывода текста и анимированных изображений; RGB-подсветка полностью отключается в приложении Armoury Crate. В наличии два порта Thunderbolt 5, один 2,5-гигабитный сетевой порт, поддерживается Wi-Fi 7.

Теги: asus, rog, ноутбук
