MSI представила игровой монитор MAG OLED 271QPX32 — QD-OLED Penta Tandem, 1440p и 320 Гц

Компания MSI представила 26,5-дюймовый игровой монитор MAG OLED 271QPX32. В составе новинки используется панель Samsung QD-OLED Penta Tandem 4-го поколения, характеризующаяся пятислойной органической светоизлучающей структурой. Монитор дебютирует на предстоящей выставке Computex 2026.

MSI MAG OLED 271QPX32 поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей, обладает частотой обновления 320 Гц и временем отклика 0,03 мс. Панель монитора имеет покрытие DarkArmor Film. По утверждению производителя, благодаря ему чёрный цвет становится на 40 % глубже при внешнем освещении, твёрдость поверхности увеличивается с 2H до 3H, а устойчивость к царапинам повышается в 2,5 раза.

Монитор MAG OLED 271QPX32, как и все мониторы MSI QD-OLED, прошёл сертификацию QuantumView от UL Solutions. При угле обзора 60 градусов он сохраняет 83 % яркости (по сравнению с 44 % у обычных OLED-мониторов) при исключительно низком искажении цвета. Это гарантирует чёткость и точность цветопередачи независимо от того, под каким углом пользователь смотрит на экран.

Монитор поддерживает динамическую смену частоты обновления (VRR), имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500 и VESA ClearMR 15000. Кроме того, он поддерживает эксклюзивную функцию MSI Uniform Luminance, позволяющую пользователям настраивать кривую HDR.

MAG OLED 271QPX32 оснащён функциями MSI OLED Care 2.0 для защиты от выгорания экрана, а также продления срока его службы. В набор внешних разъёмов монитора входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4a и один USB Type-C с альтернативным режимом DisplayPort и поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

Стоимость монитора MAG OLED 271QPX32 компания MSI не сообщила.

Теги: msi, qd-oled, игровой монитор
