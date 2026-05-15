YouTube Shorts набрали популярность на смарт-телевизорах — 2 млрд часов просмотра за месяц

Формат вертикальных коротких видео создавался для смартфонов, но он стал популярным и на больших экранах: каждый месяц пользователи YouTube просматривают более 2 млрд часов таких видео на телевизорах.

Источник изображения: Eyestetix / unsplash.com

Умные телевизоры — одна из главных целей роста YouTube вообще: только в США каждый день смотрят более 200 млн часов контента с YouTube. Приложение выводит ролики из раздела Shorts в результатах поиска, а на платформе Google TV вскоре появится отдельная лента «Короткие видео для вас», которая, как считается, ещё больше увеличит время просмотра.

При просмотре вертикальных видео на телевизоре на экране остаётся ещё много свободного места, поэтому администрация YouTube обновила интерфейс приложения и добавила рядом с такими роликами показ комментариев. Тенденция распространилась и на подкасты, которые долгие годы вообще считались аудиоформатом. Теперь стриминговые компании делают на них ставку как на новые дневные ток-шоу — формат, который можно смотреть, но можно и слушать, оставив включённым телевизор в соседней комнате.

В 2025 году зрители YouTube ежемесячно просматривали более 700 млн часов подкастов на телевизорах — годом ранее этот показатель составлял 400 млн. Значительные средства в видеоподкасты начал вкладывать и Netflix, который заключил сделки с крупными издателями и получил исключительные права на некоторые шоу.

Теги: youtube, shorts, смарт-тв
