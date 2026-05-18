Genmoji в iOS 27 будет предлагать сгенерировать эмодзи на основе пользовательских фото и истории ввода на клавиатуре

Apple планирует реализовать в iOS 27 новую функцию Genmoji для повышения популярности этого инструмента генерации эмодзи. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), Genmoji будет предлагать сгенерировать варианты эмодзи на основе пользовательских фото и часто вводимых с клавиатуры фраз.

Источник изображения: 9to5mac.com

Инструмент Genmoji впервые появился в iOS 18.2 в качестве одного из элементов набора фирменных функций на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. С его помощью пользователи могли создавать разные эмодзи на основе текстовых запросов. В iOS 26 разработчики добавили Genmoji больше настроек и функцию объединения двух эмодзи. Похоже, что в iOS 27 этот инструмент продолжит развиваться.

«В iOS 27 и iPadOS 27 Apple планирует небольшое изменение, которое, как она надеется, повысит популярность этой функции: «Предлагаемые Genmoji». «Предлагаемые Genmoji создаются из ваших фотографий и часто вводимых вами фраз», — говорится в описании нового переключателя в настройках клавиатуры iOS 27 и iPadOS 27. Эта функция будет опциональной в следующем обновлении программного обеспечения для iPhone и iPad», — сказано в сообщении Гурмана.

Это нововведение действительно может оказаться востребованным. Особенно, если ИИ-модели смогут понимать контекст и предлагать действительно релевантные Genmoji, а не просто случайные. Также вероятно, что некоторых пользователей может обеспокоить функция, которая генерирует эмодзи на основе их фото и вводимых на клавиатуре фраз. В этом случае пользователи смогут полностью отключить новую опцию.

Теги: genmoji, ios 27, apple, эмодзи
