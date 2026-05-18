«Ростелеком» запустит выпуск умных телевизоров на российской ОС «Аврора ТВ» с ИИ

«Ростелеком» планирует начать выпуск умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора ТВ» с ИИ-ассистентом, основным заказчиком которых, как ожидается, выступит госсектор, сообщил «Коммерсантъ».

Как рассказали «Коммерсанту» в компании, умные телевизоры с диагональю 24–55 дюймов и предустановленной ОС «Аврора ТВ» будут оснащены системой защиты цифрового контента от несанкционированного использования (DRM) от производителя «Электра» (дочерней компании «Ростелекома»). Они будут работать с персональными данными в соответствии с российским законодательством, а также предоставлять бесплатную трансляцию обязательных федеральных каналов без модуля цифрового ТВ и поддерживать нативные и веб-приложения (PWA, CEF).

Уже в этом году «Ростелеком» может выпустить 150–200 тыс. устройств. Хотя компания ориентируется преимущественно на госсектор, также ожидается спрос со стороны бизнеса и частных пользователей.

Кроме того, в «Ростелекоме» рассматривают возможность использования ОС «Аврора ТВ» в телевизорах других вендоров, потенциально не только российских. В течение трёх лет, как ожидает компания, доля «Авроры ТВ» на рынке ОС для смарт-ТВ в России может составить до 30 % в сегменте новых продаж.

По данным эксперта проекта «Контур.Закупки» Евгении Сергиенко, в 2025 году было объявлено 3,3 тыс. тендеров на поставку телевизоров на общую сумму 2,52 млрд руб. Средняя стоимость одной закупки составила 749,86 тыс. руб., а среднее снижение начальной цены контракта — 24 %, что указывает на высокую конкуренцию в этом сегменте.

Как отметили эксперты, заявленные характеристики телевизоров «Ростелекома» соответствуют наиболее массовому и коммерчески успешному сегменту ТВ-рынка, а планируемая к выпуску партия в 150–200 тыс. телевизоров — это пилотный объём, который позволит отладить производство, логистику и поддержку без риска затоваривания складов.

По оценкам руководителя проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Виталия Шапошникова, на разработку ОС для смарт-ТВ с нуля может потребоваться 3–5 млрд руб. первоначальных инвестиций. Ещё около 1 млрд руб. может понадобиться ежегодно на развитие и поддержку платформы. Эксперт считает, что более реалистичной для компании выглядит задача занять 15–25 % рынка Smart TV при условии успешного развития OEM-партнёрств и дистрибуции.

Согласно данным «М.Видео», за первый квартал 2026 года было продано 2 млн умных телевизоров и смарт-панелей (рост на 10 % год к году) на сумму 58,2 млрд руб. При этом на устройства под управлением Android и Google TV приходится 40 % рынка среди программных платформ. Как сообщили в «Яндексе», в 2025 году на каждом пятом телевизоре, продающемся в России, была установлена операционная система компании. В Сбербанке рассказали, что темпы продаж телевизоров с ОС «Салют ТВ» опережают среднерыночные: в натуральном выражении — 71 % против 10 % по рынку в целом, в денежном — 54 % против 0,7 %.