Honor представила Notebook X14 2026 — конкурент MacBook Neo на ангстремном чипе Intel Wildcat Lake

Компания Intel в середине апреля представила процессоры семейства Wildcat Lake, кристаллы для которых самостоятельно производит по передовой технологии 18A. Характерно, что новинки при этом ориентированы на сегмент недорогих ноутбуков. Одним из первых стал Honor Notebook X14 2026, который уже поступил в продажу в Китае по цене около $646.

С учётом государственных субсидий китайским покупателям этот ноутбук доступен по цене от $590, поэтому его можно условно считать конкурентом Apple MacBook Neo. Ноутбук Honor построен на процессоре Intel Core 5 320 с шестью вычислительными ядрами и двухъядерной графикой серии Xe3. Штатная система охлаждения ноутбука позволяет процессору работать в рамках TDP до 35 Вт, но энергосберегающий режим опускает показатель до 28 Вт с соответствующим снижением уровня шума.

Непосредственно процессор Core 5 320 поддерживает до 64 Гбайт памяти, но Honor предлагает Notebook X14 только в одной конфигурации с 16 Гбайт памяти типа LPDDR5x и накопителем объёмом 512 Гбайт. Дисплей ноутбука заметно уступает по характеристикам MacBook Neo, сочетая диагональ 14 дюймов с максимальным разрешением 1920 × 1200 точек и яркостью не более 300 кд/м2.

Опять же, по конфигурации доступных портов ноутбук Honor несколько богаче изделия Apple, поскольку предлагает два порта USB-A 3.2 Gen 1, один порт USB-C, один HDMI и 3,5-мм аудиоразъём. Новинка Honor обладает толщиной корпуса 16,9 мм и весит 1,39 кг. Штатная батарея имеет ёмкость 60 Вт·ч, предусмотрены беспроводные интерфейсы WiFi 6E и Bluetooth 5.1.

На международном рынке ноутбук будет предлагаться под названием Honor MagicBook X14 2026.

intel, wildcat lake, ноутбук, macbook neo, honor
