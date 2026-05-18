Компания Vivo объявила о старте продаж в России камерофона X300 Ultra, отличающегося мощной системой камер с оптикой Zeiss для съёмки фото и видео профессионального качества. Новинка поступила в розничные сети по цене от 159 999 до 179 999 рублей в зависимости от конфигурации памяти.

Смартфон Vivo X300 Ultra базируется на 3-нм процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с чипом обработки изображений VS1+, а также оснащён 16 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем объёмом 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Смартфон оборудован 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2K (3168 × 1440 пикселей), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/м2. Дисплей поддерживает 10-битную глубину цвета, а также технологии Ultra XDR, Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid.

Для фото- и видеосъёмки в Vivo X300 Ultra предусмотрена основная 200-мегапиксельная камера с 1/1,2-дюймовым сенсором Sony LYTIA 901, оптической стабилизацией и ЭФР 35 мм. Её дополняют перископический телеобъектив с 200-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HP0 размером 1/1,4 дюйма, гимбал-стабилизацией, 3,7-кратным оптическим зумом и ЭФР 85 мм, а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с оптической стабилизацией и ЭФР 14 мм. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 мегапикселей, ЭФР — 24 мм. Все тыльные камеры поддерживают как 10-битную видеосъёмку в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду, так и съёмку 4K120 в формате Dolby Vision.

Также камера смартфона оснащена усовершенствованной системой Audio Recording Master с четырьмя микрофонами и шестью основными пресетами. Фотографические возможности устройства можно расширить с помощью экстендера телеобъектива второго поколения с эквивалентным фокусным расстоянием 200 или 400 мм. Расширенный комплект с объективом и ручкой оценён в 199 990 рублей.

Аккумулятор BlueVolt ёмкостью 6600 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 40 Вт, а также обходную зарядку с интеллектуальным контролем температуры. По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандартам IP68 и IP69. Для разблокировки используется встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Производитель гарантирует предоставление обновлений операционной системы в течение пяти лет и семилетнюю поддержку системы безопасности.