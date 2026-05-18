Сегодня 18 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... В России поступил в продажу флагманский ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В России поступил в продажу флагманский камерофон Vivo X300 Ultra с оптикой Zeiss — от 159 999 рублей

Компания Vivo объявила о старте продаж в России камерофона X300 Ultra, отличающегося мощной системой камер с оптикой Zeiss для съёмки фото и видео профессионального качества. Новинка поступила в розничные сети по цене от 159 999 до 179 999 рублей в зависимости от конфигурации памяти.

Смартфон Vivo X300 Ultra базируется на 3-нм процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с чипом обработки изображений VS1+, а также оснащён 16 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем объёмом 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Смартфон оборудован 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2K (3168 × 1440 пикселей), частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/м2. Дисплей поддерживает 10-битную глубину цвета, а также технологии Ultra XDR, Dolby Vision, HDR10+ и HDR Vivid.

Для фото- и видеосъёмки в Vivo X300 Ultra предусмотрена основная 200-мегапиксельная камера с 1/1,2-дюймовым сенсором Sony LYTIA 901, оптической стабилизацией и ЭФР 35 мм. Её дополняют перископический телеобъектив с 200-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL HP0 размером 1/1,4 дюйма, гимбал-стабилизацией, 3,7-кратным оптическим зумом и ЭФР 85 мм, а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с оптической стабилизацией и ЭФР 14 мм. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 мегапикселей, ЭФР — 24 мм. Все тыльные камеры поддерживают как 10-битную видеосъёмку в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду, так и съёмку 4K120 в формате Dolby Vision.

Также камера смартфона оснащена усовершенствованной системой Audio Recording Master с четырьмя микрофонами и шестью основными пресетами. Фотографические возможности устройства можно расширить с помощью экстендера телеобъектива второго поколения с эквивалентным фокусным расстоянием 200 или 400 мм. Расширенный комплект с объективом и ручкой оценён в 199 990 рублей.

Аккумулятор BlueVolt ёмкостью 6600 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 40 Вт, а также обходную зарядку с интеллектуальным контролем температуры. По защите от влаги и пыли смартфон соответствует стандартам IP68 и IP69. Для разблокировки используется встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Производитель гарантирует предоставление обновлений операционной системы в течение пяти лет и семилетнюю поддержку системы безопасности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Vivo выпустила смартфон Y600 Proс батареей на 10 200 мА·ч по цене от $300
Xiaomi, Oppo, Vivo и Honor объединились для борьбы с перегревом и зависанием смартфонов
Vivo подготовила международные версии смартфонов X300 Ultra и X300 FE
Huawei запустила продажи восстановленных смартфонов Mate XT и Mate X6
Xiaomi официально объяснила отказ от выпуска смартфона Xiaomi 17 Air с 5,5-мм толщиной корпуса
Производители смартфонов столкнулись с резким ростом цен на память во втором квартале
Теги: vivo, камерофон, россия
vivo, камерофон, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Легендарная СУБД dBase прекратила существование, чуть-чуть не дотянув до полувекового юбилея
Хакер опубликовал эксплойт для полного захвата Windows 11 — уязвимость не закрыта с 2020 года
Мальта стала первой страной, граждане которой бесплатно получат годовую подписку на ChatGPT Plus
Samsung согласилась выплатить крупные премии лишь каждому второму сотруднику — забастовки не миновать
Легендарной Terraria исполнилось 15 лет — продажи приключенческой песочницы перевалили за 70 млн
Microsoft разрешит переназначать клавишу Copilot после жалоб пользователей 20 мин.
Надёжный инсайдер поделился первыми подробностями Empulse — духовного наследника Titanfall от создателей Splitgate 2 ч.
Журналисты показали незаконченный заставочный ролик из отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic 3 ч.
Глава Take-Two раскрыл изначальные планы Rockstar на GTA VI — игра должна была выйти ещё весной 2025 года 4 ч.
Apple научит Siri автоматически удалять переписку ради приватности пользователей 6 ч.
В Forza Horizon 6 уже сыграли миллион человек, хотя игра ещё даже официально не вышла 7 ч.
Genmoji в iOS 27 будет предлагать сгенерировать эмодзи на основе пользовательских фото и истории ввода на клавиатуре 8 ч.
Китайские компании превзошли американских конкурентов в сфере генерации видео при помощи ИИ 9 ч.
ИИ-функции Google Gemini Intelligence появятся лишь на нескольких производительных Android-смартфонах 19 ч.
Мейнфреймы тоже «поржавеют»: для IBM z готовится поддержка Rust в ядре Linux 23 ч.
Equal1 представила стоечный квантовый компьютер RacQ 6 мин.
Kaytus представила All-Flash СХД вместимостью до 7 Пбайт 15 мин.
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата 17 мин.
В России поступил в продажу флагманский камерофон Vivo X300 Ultra с оптикой Zeiss — от 159 999 рублей 33 мин.
Honor представила Notebook X14 2026 — конкурент MacBook Neo на ангстремном чипе Intel Wildcat Lake 3 ч.
Смартфоны и соцсети отняли у людей живое общение и обвалили рождаемость в большинстве стран мира 3 ч.
«Ростелеком» запустит выпуск умных телевизоров на российской ОС «Аврора ТВ» с ИИ 3 ч.
Британский ИИ-стартап Fractile привлёк $220 млн на ускорение разработки ИИ-ускорителей 5 ч.
VoltaGrid привлекла $1 млрд от Blackstone и Halliburton на развитие систем электрогенерации для ЦОД и купила Propell 6 ч.
10 Пбайт в 2U-шасси: Dell и Kixoa анонсировали сервер хранения PowerEdge R7725xd на платформе AMD 7 ч.