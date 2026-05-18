Соцсеть X запретила бесплатным пользователям публиковать больше 50 твитов в день

Социальная сеть X усилила ограничения на действия пользователей с целью обеспечения надёжности и функциональности платформы. В частности, соцсеть запретила бесплатным аккаунтам публиковать слишком много сообщений в день.

Компания пояснила, что ограничения на учётные записи действуют с целью снижения нагрузки на серверную инфраструктуру платформы. В основном ограничения сохранились на уровне принятых прежде. Пользователям по-прежнему разрешается отправлять до 500 личных сообщений в день. Ежедневное количество новых подписок не может превышать 400. Кроме того, действуют отдельные правила, запрещающие агрессивную подписку. Общее число подписок не может превышать 5000. После достижения этого предела дальнейшие попытки подписки ограничиваются соотношением подписок к подписчикам для каждой учётной записи.

Изменения затронули объём публикаций. Для неподтверждённых аккаунтов лимит теперь составляет 50 оригинальных твитов и 200 ответов в день. Прежде допускалось до 2400 публикаций в день. Причём лимит по-прежнему равномерно распределён в течение суток, с получасовыми интервалами, так что опубликовать 50 твитов за раз тоже не выйдет.

Запросы API, генерируемые сторонними приложениями, отслеживаются в соответствии с почасовым лимитом API. Пользователи, которые подключают свою учётную запись X к нескольким сторонним сервисам, быстрее исчерпают свой почасовой лимит API.

Соцсеть зарезервировала за собой право в периоды исключительно высокой нагрузки на сайт временно снижать эти стандартные лимиты для поддержания стабильности его работы. В таких случаях обновления об этом публикуются на официальном сайте состояния X.

В случае достижения пользователем технического лимита, X оповестит его сообщением об ошибке, с указанием, какой именно порог был превышен. Следует иметь в виду, что ограничение не является постоянным. Пользователям просто нужно дождаться истечения указанного периода времени, прежде чем снова пытаться выполнить это действие.