Zotac выпустит к 20-летию спецверсии видеокарт GeForce RTX 50-й серии, но продавать их не будет

Компания Zotac отмечает свою 20-ю годовщину многоэтапной кампанией розыгрышей призов в преддверии выставки Computex 2026. По словам Zotac, в рамках кампании будут разыграны 20 главных призов и другие товары в течение четырех еженедельных этапов. Акция началась 4 мая и продлится до 6 июня.

Источник изображений: Zotac

В рамках наступившего третьего этапа кампании (проводится проводиться с 18 по 24 мая) Zotac разыграет видеокарты GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF 20th Anniversary Edition и GeForce RTX 5070 Twin Edge 20th Anniversary Edition.

Эти карты выполнены в серебристо-шампань-сером дизайне, который выглядит более лаконично, чем стандартные чёрные версии данных видеокарт. Технические характеристики карт производитель не опубликовал. Вероятно, они соответствуют стандартным версиям этих моделей.

В рамках четвёртого этапа, который продлится с 25 мая по 6 июня, одним из призов станет видеокарта GeForce RTX 5080 Solid Core OC 20th Anniversary Edition. Кроме того, будут разыграны мини-ПК Zbox Magnus One EU275080C 20th Anniversary Edition, два корпуса Zotac Gaming Alloy и другие призы.

С подробными правилами участия в акции Zotac можно ознакомиться на официальном сайте производителя.

Теги: zotac, юбилей, розыгрыш, видеокарты
