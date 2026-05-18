«Мегафон» впервые включил российскую базовую станцию в городе-миллионнике

Оператор связи «Мегафон» совместно с производителем телеком-оборудования Yadro (входит в ИКС Холдинг) начали коммерческую эксплуатацию первой отечественной базовой станции в городе-миллионнике. Решение функционирует в историческом центре Нижнего Новгорода, обеспечивая доступ к быстрому мобильному интернету и стабильной голосовой связи. Презентация решения состоялась в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 18 мая.

Базовая станция отечественного производства работает в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и обеспечивает скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Зона покрытия охватывает несколько популярных у местных жителей и туристов мест, включая Нижневолжскую набережную и набережную Федоровского, территорию Благовещенского монастыря и др. «Наша базовая станция обеспечивает требуемые параметры стабильности и качества, а также поддерживает любые стандарты GSM и LTE в ключевых диапазонах. Кроме того, архитектура платформы — 5G-Ready, это значит, что в любой момент можно будет обновить программное обеспечение и осуществить переход к сетям пятого поколения без демонтажа оборудования», — рассказала Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro.

В рамках контракта между компаниями «Мегафон» поэтапно получит 1500 базовых станций Yadro BTS8100, систему управления сетью Yadro NMS, контроллеры, а также другие компоненты. «Перед запуском базовой станции на сети "Мегафона" в Нижнем Новгороде оборудование прошло цикл лабораторных испытаний, а также тестирование в различных нагрузочных сценариях. Сегодня такие объекты связи опробуются нами в небольших населённых пунктах, и запуск в городе-миллионнике — следующий этап проверки отечественного телеком-оборудования в условиях более высокой нагрузки и плотной городской застройки. Мы продолжим внимательно анализировать работу станции и оценивать её эффективность в реальной эксплуатации», — сообщил Алексей Титов, технический директор «Мегафона».