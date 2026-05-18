«Одно из самых весёлых игровых событий года»: приключенческий экшен Lego Batman: Legacy of the Dark Knight понравился критикам

Амбициозный приключенческий экшен Lego Batman: Legacy of the Dark Knight от студии TT Games поступит в продажу на этой неделе, но оценки от профильных изданий начали появляться уже сейчас.

На сайте агрегатора OpenCritic собралось более 20 обзоров Lego Batman: Legacy of the Dark Knight со средней оценкой 85 %. Обозреватели рекомендуют игру в 96 % случаев.

Журналисты хвалят Lego Batman: Legacy of the Dark Knight за «превосходную» боевую систему, богато обставленный открытый мир с хорошо продуманными уровнями, проработанных персонажей и множество остроумных отсылок к знаковым произведениям по «Бэтмену» (комиксы, фильмы). «Одно из самых весёлых игровых событий года», — резюмировал автор Push Square.

Из минусов многими авторами рецензий упоминаются незначительные технические ошибки, проблемы с оптимизацией и невысокая сложность.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight поступит в продажу 22 мая на PC (недоступна в российских Steam и EGS), PS5, Xbox Series X и S. До конца 2026 года игра также должна появиться на Nintendo Switch 2.