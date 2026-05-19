Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... «МегаФон» показал станцию для запуска се...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«МегаФон» показал станцию для запуска сети 5G и 4G в любой точке России — через отечественный аналог Starlink

«МегаФон» разработал переносной комплекс оборудования для развёртывания частной сети стандартов 5G и 4G в любой локации в радиусе нескольких километров благодаря использованию спутниковой связи, сообщил «Коммерсантъ».

Источник изображения: Priscilla Du Preez 🇨🇦/unsplash.com

Источник изображения: Priscilla Du Preez 🇨🇦/unsplash.com

Согласно данным пресс-службы оператора, комплекс включает портативную базовую станцию и оборудование для создания канала спутниковой связи, которую может обеспечивать универсальный абонентский терминал «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), передавая на комплекс сигнал с низкоорбитальных спутников компании.

Источник изображения: «МегаФон»/CNews

Источник изображения: «МегаФон»/CNews

«Станция в комплекте со спутниковым оборудованием обеспечивает доступ в интернет и корпоративную сеть, а также поддерживает транкинговую связь, Wi-Fi, мобильную передачу данных private LTE и private 5G и видеонаблюдение», — сообщили в пресс-службе оператора, отметив, что решение поддерживает до четырёх часов автономной работы и «обеспечивает устойчивое покрытие в радиусе до трёх километров при прямой видимости даже в движении, а скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с при скачивании и до 50 Мбит/с при загрузке в сеть». Станция может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности

Заместитель гендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов сообщил, что уже в этом году абоненты получат доступ к сервису в пилотном режиме, причём с использованием абонентских терминалов собственной разработки компании. «Представленное техническое решение — отличный пример того, как спутниковая связная инфраструктура “Бюро 1440” может обеспечить связь, в том числе, на “последней миле” до абонента», — рассказал он в интервью ресурсу CNews. Договор с «Бюро 1440» об использовании сервиса широкополосной связи на базе низкоорбитальной группировки «МегаФон» подписал ещё в 2024 году.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Мегафон» впервые включил российскую базовую станцию в городе-миллионнике
Российский аналог Starlink начали испытывать в поездах
День рождения «российского Starlink»: в космос запущена первая партия спутников «Рассвет»
В России стартовали продажи смартфона Realme 16 5G с селфи-зеркалом у основной 50-Мп камеры — от 33 тыс. рублей
Спутниковый интернет Starlink подорожал на $5–10
Европа снова хочет свой «Шаттл» — французский проект космоплана VORTEX поддержала Германия
Теги: мегафон, мобильная связь, 4g, 5g, бюро 1440
мегафон, мобильная связь, 4g, 5g, бюро 1440
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Предзаказ на китайскую видеокарту Lisuan LX 7G100 с поддержкой более 100 игр стартует 20 мая
В «Яндекс Музыке» радикально обновилась «Моя волна» 32 мин.
«Яндекс» повысил грамотность «Алисы AI» при генерации картинок с русским текстом 33 мин.
Мультяшный экшен Into The Unwell не выйдет в 2026 году — разработчики слишком бурно отпраздновали День вафель 2 ч.
Meta принудительно переведёт 7000 сотрудников на должности в сфере ИИ 2 ч.
Передовые чат-боты с ИИ провалились в роли радиоведущих — каждый по своему 2 ч.
Похоже, Lords of the Fallen 2 всё-таки выйдет в Steam — CI Games разорвала издательское соглашение с Epic Games 2 ч.
В России появится единая платформа управления IT-сервисами и инфраструктурой 2 ч.
Xbox открыла портал Xbox Player Voice для сбора отзывов — игроки требуют эксклюзивы и бесплатный мультиплеер 4 ч.
«Если хочется поубивать, идите в Sons of the Forest»: разработчики Subnautica 2 отказались добавлять в игру убийства, но моддеры тут как тут 4 ч.
«Сбер» в следующем году собрался выпустить собственный мессенджер — с чатами, звонками, видео, почтой, календарём, задачами и GigaChat 5 ч.
Китайские учёные впервые воспроизвели механизм гибели нашей Вселенной в сценарии ложного вакуума 29 мин.
Иран намекнул на уязвимость подводных кабелей в Ормузском проливе, пригрозив ввести сборы за их использование 32 мин.
«МегаФон» показал станцию для запуска сети 5G и 4G в любой точке России — через отечественный аналог Starlink 2 ч.
LG выпустит первый игровой монитор с частотой обновления 1000 Гц и разрешением 1080p 2 ч.
Мировые поставки OLED-мониторов за год подскочили на 78 % — почти четверть рынка за Asus 2 ч.
AMD и NVIDIA свернули не туда: следующий крупный американский суперкомпьютер может получить HPC-чипы NextSilicon 2 ч.
В России стартовали продажи смартфона Realme 16 5G с селфи-зеркалом у основной 50-Мп камеры — от 33 тыс. рублей 4 ч.
NextEra Energy купит Dominion Energy, превратившись в крупнейшую в мире регулируемую энергокомпанию 4 ч.
Intel и Qualcomm поборются за ИИ-стартап Джима Келлера стоимостью $5 млрд 5 ч.
Спутниковый интернет Starlink подорожал на $5–10 5 ч.