«МегаФон» показал станцию для запуска сети 5G и 4G в любой точке России — через отечественный аналог Starlink

«МегаФон» разработал переносной комплекс оборудования для развёртывания частной сети стандартов 5G и 4G в любой локации в радиусе нескольких километров благодаря использованию спутниковой связи, сообщил «Коммерсантъ».

Согласно данным пресс-службы оператора, комплекс включает портативную базовую станцию и оборудование для создания канала спутниковой связи, которую может обеспечивать универсальный абонентский терминал «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»), передавая на комплекс сигнал с низкоорбитальных спутников компании.

«Станция в комплекте со спутниковым оборудованием обеспечивает доступ в интернет и корпоративную сеть, а также поддерживает транкинговую связь, Wi-Fi, мобильную передачу данных private LTE и private 5G и видеонаблюдение», — сообщили в пресс-службе оператора, отметив, что решение поддерживает до четырёх часов автономной работы и «обеспечивает устойчивое покрытие в радиусе до трёх километров при прямой видимости даже в движении, а скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с при скачивании и до 50 Мбит/с при загрузке в сеть». Станция может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности

Заместитель гендиректора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов сообщил, что уже в этом году абоненты получат доступ к сервису в пилотном режиме, причём с использованием абонентских терминалов собственной разработки компании. «Представленное техническое решение — отличный пример того, как спутниковая связная инфраструктура “Бюро 1440” может обеспечить связь, в том числе, на “последней миле” до абонента», — рассказал он в интервью ресурсу CNews. Договор с «Бюро 1440» об использовании сервиса широкополосной связи на базе низкоорбитальной группировки «МегаФон» подписал ещё в 2024 году.