Обзор и тест процессорного кулера PCCooler RZ700D: битва башен

Новый процессорный кулер RZ700D был анонсирован китайской компанией PCCooler в конце прошлого года и сейчас успел добраться до розничных продаж у ретейлеров. Он отличается наличием сразу семи тепловых трубок в башенном радиаторе, а также двух вентиляторов, один из которых оснащен реверсивной крыльчаткой. Также примечателен тот факт, что система охлаждения довольно тяжёлая, начисто лишена какой-либо подсветки и выполнена в строгом чёрном цвете. То есть всё говорит о том, что перед нами не какая-то там яркая «завлекалочка», а вполне серьёзный и многообещающий кулер. Давайте познакомимся с ним поближе и выясним, каковы его конструктивные особенности и эффективность охлаждения с уровнем шума.

⇡# Спецификации и стоимость

Наименование технических характеристик PCCooler RZ700D

(RZ700D-BKNWYX-GL) Размеры кулера (В × Ш × Т),

вентилятора, мм 160 × 121,5 × 113

(120 × 120 × 26, 2 шт.) Полная масса, г 1191 (690 – радиатор) Коэффициент полезной массы, ед. 0,5793 Материал радиатора и конструкция Башенная конструкция из алюминиевых пластин на 7 медных тепловых трубках диаметром 6 мм, проходящих сквозь никелированное основание Количество пластин радиатора, шт. 55 Толщина пластин радиатора, мм 0,4 Межрёберное расстояние, мм 1,8 Расчётная площадь радиатора, см2 7 462 Термическое сопротивление, °С/W н/д Тип и модель вентилятора PCCooler F5 T120,

PCCooler F5 T120 reverse Диаметр крыльчатки/статора вентилятора, мм 110,5 / 48 Масса одного вентилятора, г 225 Скорость вращения вентилятора, об/мин 500–2400 (±10%),

500–2250 (±10%) Воздушный поток, CFM 79,8 (макс.), 69,9 (макс.) Уровень шума, дБА 15–35,9,

15–33,7 Статическое давление, мм H 2 O 4,4 (макс.),

3,9 (макс.) Количество и тип подшипников вентилятора 2, NBM ball bearing Время наработки вентилятора на отказ, часов/лет н/д Заявленное/измеренное стартовое напряжение вентилятора, В 12 / 3,8 Сила тока вентилятора, А 0,15 и 0,12 Заявленное/измеренное энергопотребление одного вентилятора на максимальной скорости, Вт 1,8 и 1,44 / 1,72 × 2 Длина кабеля вентилятора, мм 160 (+350) Возможность установки кулера на процессоры с разъёмами AMD Socket AM5/AM4 Intel LGA1851/1700/1200/115x Максимальный уровень TDP процессора, Вт н/д Дополнительно (особенности) Термопаста PCCooler EX90 [14,8 Вт/(мК)] в отдельном шприце Гарантийный срок, лет 5 Розничная стоимость, ₽ 4 330 ₽

⇡#Коробка и комплект поставки

Система охлаждения с лаконичным названием PCCooler RZ700D поставляется в картонной коробке с изображением кулера на лицевой стороне и названием модели, а на противоположной стороне приведены её характеристики.

Внутри картонной коробки кулер защищён оболочкой из вспененного полиэтилена, куда также вставлена небольшая коробочка с комплектующими. В ней можно найти усилительную пластину для Intel, две пары стальных направляющих для AMD и Intel, набор втулок и гаек с накатанной головкой, кабель, инструкцию и термопасту PCCooler EX90 с заявленной теплопроводностью 14,8 Вт/(м·К).

Стоимость PCCooler RZ700D для однобашенной модели довольно высокая, в рознице он стоит 4 330 рублей. Откровенно говоря, за эти деньги в игру уже вступают двухбашенные кулеры, являющиеся весьма серьёзными соперниками этой новинке. Но посмотрим, что у нас получится, а здесь добавим, что кулер выпускается в Китае и обеспечивается трёхлетней гарантией.

⇡#Конструкция радиатора и вентиляторы

Новый PCCooler RZ700D выполнен в строгом стиле: кулер полностью чёрный (хотя предлагается и белая версия), поэтому кажется компактнее, чем есть на самом деле. Сразу же обращает на себя внимание выдувной вентилятор с реверсивной крыльчаткой.

Радиатор плотно «зажат» между двумя 120-мм вентиляторами, а сверху кулер накрыт пластиковой крышкой с магнитным креплением, у которой один уголок выполнен в серебристом цвете, что несколько диссонирует с общей визуальной концепцией PCCooler RZ700D. Также отметим металлические винты крепления держателей вентиляторов снизу, которые почему-то не выкрашены в чёрный цвет.

По своим габаритам и массе кулер вплотную подобрался к двухбашенным моделям: его высота равна 161 мм, ширина 121,5 мм, толщина 113 мм, а масса составляет 1191 грамм. Причём из этой цифры на однобашенный радиатор приходятся всего 690 граммов, поэтому коэффициент полезной массы этой модели равен 0,5793. К сожалению, это худший показатель среди протестированных нами однобашенных кулеров.

Кулер состоит из однобашенного радиатора на тепловых трубках с установленными на нём 120-мм вентиляторами, работающими по схеме вдув-выдув.

Боковые стороны радиатора также по большей части закрыты. С учётом пластиковой крышки сверху, при такой компоновке весь воздушный поток вентиляторов будет проходить через пластины и трубки, наиболее эффективно охлаждая их.

Обратите внимание, что радиатор сдвинут вперёд по ходу движения воздушного потока, что, очевидно, сделано для обеспечения совместимости PCCooler RZ700D с высокими модулями оперативной памяти.

Как мы уже упоминали выше, сверху конструкция накрыта декоративной пластиковой крышкой, а снизу основание защищено плёночной наклейкой, которую необходимо снять перед установкой кулера на процессор.

Под крышкой спрятаны концы тепловых трубок, причём не все они контактируют с пластинами в верхней части радиатора. Впрочем, это характерно для большинства башенных кулеров.

Радиатор PCCooler RZ700D состоит из 55 алюминиевых пластин толщиной 0,4 мм, напрессованных на тепловых трубках с межрёберным расстоянием 1,8 мм.

Расчётная площадь такого радиатора составляет 7462 см2 – это достойная цифра для однобашенной модели, однако в сравнении с двухбашенными кулерами, которые уже можно приобрести за эту же сумму, площадь RZ700D выглядит весьма скромно.

На входе воздушного потока в радиатор торцы пластин не имеют никаких оптимизаций, что довольно странно для такой технологичной компании, как PCCooler, имеющей в своём арсенале флагманский RZ820.

Зато на выходе воздушного потока торцы пластин выполнены в виде треугольников, но решение это, скорее всего, дизайнерское, а не технологическое, поскольку снижать сопротивление воздушному потоку вентиляторов здесь уже не требуется, а уменьшение уровня шума таким способом выглядит весьма призрачной идеей.

В радиаторе PCCooler RZ700D сразу семь шестимиллиметровых тепловых трубок, равномерно расставленных по пластинам. Из интересного отметим отсутствие желобков в местах контакта трубок с основанием: контакт реализован плоскостью трубок, которые слегка сплющены в этой зоне.

Контакт трубок с пластинами обеспечивается простой опрессовкой. Пайки, к сожалению, RZ700D по каким-то причинам не досталось.

Основание кулера выполнено из меди и никелировано. Размеры контактной поверхности основания равны 39 × 38 мм, и оно очень неплохо отшлифовано.

По продольной оси основания была выявлена небольшая выпуклость, но в целом отпечаток на теплораспределителе процессора AMD Ryzen 9 9950X конструктивного исполнения Socket AM5 получился удовлетворительным.

Пожалуй, наиболее интересной особенностью PCCooler RZ700D является его оснащение новыми вентиляторами модели F5 T120 с классической и с реверсивной крыльчатками.

Диаметр крыльчаток вентиляторов равен 110,5 мм, а базируются они на 48-мм статорах с мощными прямыми стойками. Лопасти крыльчаток в PCCooler называют мультисегментными – они действительно как бы состоят из двух сегментов с разным изгибом и с торцевой «полкой». По мнению разработчика, такие лопасти способны генерировать мощный воздушный поток и высокое статическое давление.

Что касается характеристик вентиляторов, то они немного различаются. Установленный на вдув вентилятор работает в скоростном диапазоне от 500 до 2400 об/мин с воздушным потоком 79,8 CFM, статическим давлением 4,4 мм H 2 O и уровнем шума от 15 до 35,9 дБА. В свою очередь, вентилятор с реверсивной крыльчаткой работает в скоростном диапазоне от 500 до 2250 об/мин с воздушным потоком 69,9 CFM, статическим давлением 3,9 мм H 2 O и уровнем шума от 15 до 33,7 дБА. Такая разница в скоростях вентиляторов, по мнению PCCooler, позволяет минимизировать высокочастотный вихревой шум, вызванный воздушным потоком при его прохождении сквозь плотный пакет рёбер радиатора.

Ещё одной интересной особенностью F5 T120 является тип подшипников: двойной подшипник качения производства японской компании NBM. Как правило, такие подшипники должны обеспечивать более продолжительный срок службы, чем обычные втулки или даже гидродинамики, однако уровень шума подшипников данного типа выше. К сожалению, для вентиляторов PCCooler RZ700D срок службы подшипников вовсе не указан.

В плане электрических характеристик вентиляторы оказались довольно энергоэффективными: на максимальной скорости они потребляли всего по 1,72 Вт и могли стартовать при напряжении 3,8 В. Подсветки нет.

Интересно реализовано крепление вентиляторов на радиаторе: в уголки рамок, оснащённых резиновыми накладками, установлены винты с круглой головкой, которая вставляется в специальный пластиковый зажим на радиаторе.

Крепление простое и достаточно надёжное, вот только очевидно, что виброразвязки у такого крепления нет в принципе, поскольку винт ввёрнут в пластиковую рамку и вставлен в пластиковую же накладку непосредственно на радиаторе. Добавим, что оба вентилятора соединяются последовательно и подключаются одним кабелем длиной 350 мм.

⇡#Поддерживаемые платформы и процедура установки

Сегодня в ценовом классе PCCooler RZ700D уже не встретить кулер, который был бы совместим только с какой-то одной платформой. В подавляющем большинстве случаев все они универсальные. Вот и новый PCCooler RZ700D можно установить на все процессоры компании AMD конструктивного исполнения Socket AM5/AM4 и на все процессоры компании Intel конструктивного исполнения LGA1851/1700/1200/115х. Инструкция по установке кулера входит в комплект поставки в бумажном исполнении, а также доступна для скачивания в электронном виде с сайта PCCooler (формат PDF, 11,5 Мбайт).

В нашем случае кулер устанавливался на материнскую плату для процессоров AMD с процессорным сокетом AM5. Для монтажа кулера на плату устанавливаются пластиковые втулки, к которым притягиваются две стальные направляющие. К последним прикрепляется кулер с помощью двух подпружиненных винтов.

Вся процедура очень простая и даже у неподготовленного пользователя занимает не более пяти минут. На материнской плате PCCooler RZ700D выглядит компактным и действительно не создаёт помех модулям оперативной памяти.

Расстояние от текстолита материнской платы до нижней пластины радиатора кулера и вентилятора равно 45 мм, но так как кулер смещён вперёд, то он вообще никоим образом не перекрывает слоты памяти на плате.

Внутри корпуса PCCooler RZ700D выглядит лаконично, хотя, конечно же, ему больше подойдёт чёрный интерьер, а не белый, как в нашем случае.

Ещё раз отметим, что подсветки вентиляторов у PCCooler RZ700D нет, но компания уже выпустила версию RZ700D Pro ARGB, вентиляторы в которой оснащены синхронизируемой подсветкой (кстати, в нём используются совершенно другие 120-мм вентиляторы модели F7 X120B).

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности PCCooler RZ700D и его соперника было проведено в корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 50, частота – 5,0 ГГц, напряжение Vcore – 1,050-1,055 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 215 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,350/1,300 В (VDD/VDDQ), а её основные тайминги фиксировались в значениях 32-38-38-48 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VSOC фиксировалось на отметке 1,195 В. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на 2,167 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 25H2 (26100.8328). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.47-5970 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось около 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура по датчику Tdie в пике нагрузки и в режиме простоя с учётом корректировки на дельту температуры окружения. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры каждого кластера ядер процессора (CCD1 и CCD2). Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 23,3–25,3 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Для оценки эффективности и уровня шума PCCooler RZ700D мы включили в тестирование двухбашенный кулер PentaWave Z06D SRB с двумя штатными вентиляторами. Возможно, вы скажете, что не справедливо сравнивать однобашенный кулер с двухбашенным. Но давайте сравним их основные характеристики:

PCCooler RZ700D – габариты 160 × 121,5 × 113 мм, масса 1191 г, 7 трубок, два 120-мм вентилятора, 4 330 рублей;

PentaWave Z06D SRB – габариты 158 × 136 × 134 мм, масса 1195 г, 6 трубок, два 120-мм вентилятора, 4 180 рублей.

Нам они кажутся близкими настолько, что противопоставить два этих кулера друг другу вполне уместно. Поехали!

Добавим, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

К сожалению, PCCooler RZ700D проигрывает двухбашенному конкуренту во всех скоростных режимах работы вентиляторов. Даже на максимальной скорости, которая, на минуточку, у вентиляторов PCCooler на 650 об/мин выше, чем у PentaWave Z06D SRB, отставание героя сегодняшнего обзора составляет 4,4 градуса Цельсия. Если же сравнивать эти системы охлаждения при близком уровне шума, то на 2000 об/мин при 52,1 дБА RZ700D проигрывает Z06D с его 1850 об/мин и 52,9 дБА сразу 6,3 градуса Цельсия, на 1600 об/мин при 45,8 дБА уступает сопернику (1400 об/мин и 45 дБА) уже 8,5 градуса Цельсия, а на минимально возможных в стресс тесте для PCCooler 1000 об/мин при 35,6 дБА отставание от лидера (1000 об/мин и 35,2 дБА) достигает 9,3 градуса Цельсия.

Далее попробуем повысить частоту процессора до 5,1 ГГц одновременно по всем ядрам при напряжении 1,075-1,080 В.

В данном случае тепловыделение AMD Ryzen 9 9950X возросло почти до 230 ватт, поэтому с такой нагрузкой PCCooler RZ700D справлялся только на максимальных и высоких оборотах вентиляторов. Результаты представлены в виде двух скриншотов с полными данными мониторинга.

Если при использовании PCCooler RZ700D температура процессора достигла отметки 86,1 градуса Цельсия, то с PentaWave Z06D SRB она оказалась на 6,5 градуса Цельсия ниже, да ещё и при меньшем уровне шума.

Кроме двух участников тестирования, на график с уровнем шума мы включили показатели суперкулера PCCooler RZ820, оснащённого одним 120-мм и одним 140-мм вентилятором.

Здесь ситуация складывается интересным образом. Со скорости 1260 об/мин и выше пара вентиляторов PCCooler RZ700D работает тише конкурентов (вплоть до их максимальной границы скорости). В скоростном диапазоне от 1260 и до 1070 об/мин вся троица кулеров очень близка по уровню шума, а вот при дальнейшем снижении оборотов RZ700D начинает уступать соперникам, пусть и совсем немного. Субъективно комфортным этот кулер остаётся до скорости 1010-1020 об/мин, а тихим его можно назвать до скорости 880 об/мин. Характер шума вентиляторов ровный, но не мягкий, как у лидеров в лице Noctua или be quiet!. Треска в подшипниках нет, призвуков в работе электродвигателей также не выявлено. Так что вентиляторы по уровню шума далеко не провальные, но и не выдающиеся.

Прежде всего, новый процессорный кулер PCCooler RZ700D мы бы назвали очень стильным аксессуаром. Выглядит он действительно «на миллион долларов» и идеально встанет в системный блок с модными чёрными комплектующими. Причём, по субъективному мнению автора (данного) обзора, вентиляторы с подсветкой в версии «Pro ARGB» только испортят этот лаконичный и изысканный стиль, хотя оценить разницу в эффективности между этими моделями было бы интересно.

Что касается самой эффективности, то для однобашенной модели она находится на довольно приличном уровне: с 200-ваттной нагрузкой кулер уверенно справится, а при максимальном уровне шума способен отвести от процессора даже 230 ватт. Но проблема в том, что этот однобашенный PCCooler RZ700D стоит как двухбашенный кулер, а в сегменте двухбашенных кулеров сейчас конкуренция столь высокая, что за эти деньги выбрать можно из 15-20 моделей, причём треть из них будут с пропаянными радиаторами, а не опрессованными. Поэтому PCCooler либо придётся серьёзно демпинговать на рынке с этой моделью, либо надеяться на покупателей, для которых эффективность охлаждения не стоит на первом месте.

К плюсам модели отнесем тот факт, что PCCooler RZ700D полностью универсален, оснащается простым и надёжным креплением, комплектуется высокоэффективной термопастой и на него предоставляется пятилетняя гарантия.