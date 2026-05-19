В «Яндекс Музыке» радикально обновилась «Моя волна»

Потоковая платформа «Яндекс Музыка» представила крупное обновление рекомендательной службы «Моя волна». Она ориентируется в контексте пользователя, предлагая ему композиции под настроение и ситуацию. Функция «ИИ-реплики» поможет зрителям узнать что-то новое об исполнителях.

За обновление рекомендательного алгоритма «Моей волны» отвечает генеративная модель искусственного интеллекта ARGUS, которая учитывает историю действий пользователя, обнаруживает неочевидные связи и выдаёт рекомендации под конкретный момент.

Сейчас «Моя волна» предлагает не просто отдельные композиции, а гиперконтекстные рекомендации — музыкальные сценарии для настроения, занятия или момента. Учитываются не только вкусы, но и контекст: день недели, время суток и устройство, на котором запущена «Яндекс Музыка». Если любитель джаза запускает «Мою волну» в будний день с ноутбука, система предлагает ему спокойную музыку, считая, что он в данный момент работает.

Слушатели, которые успели опробовать обновлённый вариант «Моей волны», стали выбирать гиперконтекстные рекомендации на 30 % чаще обычных настроек, предложенные композиции они теперь добавляют в «Коллекцию» на 64 % чаще, а количество дизлайков снизилось на 4 %. Ещё одно нововведение — функция «Встряхнуть „Мою волну“». Если рекомендация в общем нравится, но хочется попробовать что-то другое прямо сейчас, можно встряхнуть смартфон и обновить предложенные композиции — с этой функцией треки в «Коллекцию» стали добавлять на 73 % чаще.

За 2025 год средний пользователь «Яндекс Музыки» добавил 60 композиций новых для себя исполнителей, поэтому исполнители сейчас находятся в центре обновлённой «Моей волны». Система предлагает узнать о них больше — за это отвечают «ИИ-реплики» с фактами о музыке из открытых источников: новостей, интервью и пресс-релизов. Эта функция уже помогла повысить переходы в профили музыкантов на 11 %.

Наконец, в приложении «Яндекс Музыка» появился раздел «Что послушать». Здесь есть персональная музыкальная витрина, подобранные редакцией «Тренды», «Чарт», «Суперлонч», аудиокниги, подкасты и материалы для детей. Опробовать новые функции могут пользователи приложений под iOS и Android, десктопного приложения и веб-версии из России и Беларуси. У остальных пользователей они появятся в ближайшие дни.