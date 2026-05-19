Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами

В течение минувшей недели пользователи Perplexity начали жаловаться, что чаще и быстрее стали превышать свои еженедельные лимиты на использование передовых моделей искусственного интеллекта, хотя и обращаться к ним стали реже. Perplexity подтвердила, что была вынуждена пойти на эту меру.

«Некоторым пользователям выводятся другие лимиты, потому что их учётные записи привязаны к предложениям с промокодами, и нам пришлось скорректировать контроль из-за мошенничества с несанкционированной перепродажей этих кодов, включая случаи, когда люди могли неосознанно приобрести недействительные коды у третьих лиц. Мы работаем над тем, чтобы сделать применимые лимиты более понятными для пострадавших пользователей, и будем далее оказывать помощь всем, кто считает, что они пострадали по ошибке, продолжая при этом обеспечивать соблюдение наших условий против злоупотреблений», — заявил представитель Perplexity ресурсу Android Authority.

Компания, таким образом, была вынуждена ужесточить контроль за соблюдением лимитов из-за мошеннических действий и несанкционированной перепродажи промокодов. Сейчас ведётся работа над тем, чтобы сделать эти действия более прозрачными, а лимиты — более понятными для пользователей. Тех, кто считает себя пострадавшим от недобросовестных действий третьих лиц, просят обращаться в техподдержку Perplexity. О том, какие промокоды затронула непопулярная мера, в компании не сообщили.

Теги: perplexity, злоупотребление, промокод
