Arctic выпустила высокоэффективные термопрокладки TP-4

Компания Arctic представила высокоэффективные термопрокладки TP-4. Производитель заявляет, что оптимизированный состав материала в TP-4 снижает тепловое сопротивление, обеспечивая улучшенное рассеивание тепла по сравнению с предыдущими поколениями термопрокладок.

Термопрокладки Arctic TP-4 разработаны для использования с широким спектром оборудования. В них сочетаются высокая эластичность (сжимаемость) и высокая теплопроводность. Это позволяет им адаптироваться к неровным поверхностям компонентов, сохраняя при этом стабильную производительность.

Arctic TP-4 подходят для использования с чипами памяти видеокарт, чипсетами и элементами подсистемы питания видеокарт. Их также можно использовать в ноутбуках и игровых консолях.

Термопрокладки Arctic TP-4 доступны в виде листов размером 100 × 100 мм и 120 × 20 мм (комплект из четырёх штук) толщиной от 0,5 до 1,5 мм. Кроме того, их можно складывать до толщины 2,0 мм. Они не проводят ток и не имеют липкой основы. Рекомендованная стоимость термопрокладок варьируется от 13,49 до 22,49 евро. Более подробно с ценами можно ознакомиться в таблице ниже.