Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения Arctic выпустила высокоэффективные термо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Arctic выпустила высокоэффективные термопрокладки TP-4

Компания Arctic представила высокоэффективные термопрокладки TP-4. Производитель заявляет, что оптимизированный состав материала в TP-4 снижает тепловое сопротивление, обеспечивая улучшенное рассеивание тепла по сравнению с предыдущими поколениями термопрокладок.

Источник изображений: Arctic

Источник изображений: Arctic

Термопрокладки Arctic TP-4 разработаны для использования с широким спектром оборудования. В них сочетаются высокая эластичность (сжимаемость) и высокая теплопроводность. Это позволяет им адаптироваться к неровным поверхностям компонентов, сохраняя при этом стабильную производительность.

Arctic TP-4 подходят для использования с чипами памяти видеокарт, чипсетами и элементами подсистемы питания видеокарт. Их также можно использовать в ноутбуках и игровых консолях.

Термопрокладки Arctic TP-4 доступны в виде листов размером 100 × 100 мм и 120 × 20 мм (комплект из четырёх штук) толщиной от 0,5 до 1,5 мм. Кроме того, их можно складывать до толщины 2,0 мм. Они не проводят ток и не имеют липкой основы. Рекомендованная стоимость термопрокладок варьируется от 13,49 до 22,49 евро. Более подробно с ценами можно ознакомиться в таблице ниже.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Be quiet! выпустила кулеры Dark Rock 6 и Dark Rock Pro 6 весом больше килограмма для процессоров с TDP до 300 Вт
Блогер смастерил «суперкупол» для ПК из 15 вентиляторов Noctua — температура системы упала на 20 °C
Arctic представила подстольный ПК Senza AI 370 — он ещё и не шумит
Noctua выпустила чёрный 120-мм вентилятор NF-A12x25 G2 PWM chromax.black за $35
Lian Li выпустила СЖО с 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем — HydroShift II OLED Curved 360 AIO
ASRock представила мощные СЖО WS 360D для чипов AMD Threadripper и Intel Xeon W
Теги: термопрокладка, arctic
термопрокладка, arctic
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
В Китае запущен подводный 24-МВт дата-центр — он работает на энергии ветра и охлаждается океанской водой
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом 24 мин.
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей 2 ч.
VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов 2 ч.
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами 2 ч.
Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч 2 ч.
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде 2 ч.
Илон Маск назвал решение суда по делу OpenAI «техническим» и пообещал его обжаловать 2 ч.
РТК-ЦОД представил модульное решение «Ковчег» для обеспечения полной сохранности данных 4 ч.
«Яндекс» повысил грамотность «Алисы AI» при генерации картинок с русским текстом 6 ч.
Мультяшный экшен Into The Unwell не выйдет в 2026 году — разработчики слишком бурно отпраздновали День вафель 6 ч.
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках 29 мин.
На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу 34 мин.
Представлены накладные наушники Marshall Milton с активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов за $229 40 мин.
Arctic выпустила высокоэффективные термопрокладки TP-4 42 мин.
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми 2 ч.
Электрический Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером в истории Нюрбургринга 2 ч.
ASML пообещала первые серийные чипы на High-NA EUV уже в этом году 2 ч.
SMILE впервые сфотографирует магнитосферу Земли целиком — европейско-китайская обсерватория уже в космосе 2 ч.
Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси 2 ч.
Смартфон Трампа реален — журналисты получили первые T1 Phone для обзоров 2 ч.