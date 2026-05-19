Представлены накладные наушники Marshall Milton с активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов за $229

Marshall представила накладные наушники Milton с системой активного шумоподавления. Они могут похвастаться поддержкой передовых технологий, кодеков, а также более крупными по сравнению с моделью Major V драйверами, способными обеспечить более качественный звук.

Наушники Marshall Milton имеют супраауральную конструкцию, то есть размещаются на ушах, а не закрывают их — они компактнее, легче и удобнее в путешествиях. Складная конструкция позволяет им сохранять свою форму независимо от того, как они скрутились в сумке. Marshall по традиции использовала в этой модели виниловый материал толекс, кожаные амбушюры и латунную отделку, как у культовых усилителей.

Наиболее заметным нововведением Marshall Milton является используемая в наушниках «адаптивная система активного шумоподавления нового поколения», способная отслеживать окружающую обстановку и соответствующим образом подстраиваться под окружающие звуки. Функция прозрачности на основе шести встроенных микрофонов позволяет слушать музыку и оставаться в курсе происходящего, когда это необходимо. Более крупные, чем в Major V, амбушюры делают наушники более комфортными при длительном ношении и обеспечивают бо́льшую площадь покрытия для работы технологии активного шумоподавления.

Качество звука, по заявлению Marshall, отвечает критериям Hi-Res Audio, что означает широкий частотный диапазон. В наличии также функция Soundstage — имитация пространственного звучания, создающая более глубокую и широкую сцену при прослушивании. Подключение осуществляется через Bluetooth 6.0 с поддержкой LE Audio, а также кодеков AAC, LC3, LDAC и SBC. Наличие LDAC означает качество звука, близкое к передаче без потерь, на iPhone и Android-устройствах.

Время автономной работы со включённой системой активного шумоподавления составляет около 50 часов или 80 часов без неё. Аккумулятор является сменным, то есть при необходимости срок службы наушников можно продлить. Поддерживается технология поиска устройств в экосистемах Apple и Google. Marshall Milton поступили в продажу 19 мая по цене $229.