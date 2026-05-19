Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования

Разработчики из канадской Nine Dots Studio анонсировали дату выхода, закрытое бета-тестирование и системные требования своего хардкорного ролевого экшена с элементами выживания Outward 2.

Как стало известно, Outward 2 стартует 7 июля 2026 года в раннем доступе Steam, GOG и Epic Games Store. Анонс сопровождался геймплейным трейлером с демонстрацией игры на максимальных и «картофельных» настройках графики.

Приобщиться к Outward 2 можно будет уже на следующей неделе — закрытое бета-тестирование пройдёт с 26 мая (23:00 МСК) по 8 июня (20:00 МСК). Подать заявку на участие можно через страницу игры в Steam.

В Nine Dots Studio позаботились о том, чтобы Outward 2 работала не только на передовых ПК, но и на проверенных временем скромных по мощности машинах. Системные требования игры представлены на изображении ниже.

Для запуска Outward 2 на «картофельных» настройках графики в разрешении 720p и при 30 кадрах/с понадобится процессор уровня AMD FX 6300 X6, видеокарта не хуже Nvidia GeForce GTX 750 Ti и не меньше 8 Гбайт оперативной памяти.

События Outward 2 развернутся в знакомом по оригинальной Outward безжалостном мире Аурайи, где игрокам достанется роль рядового искателя приключений, которому предстоит мириться с последствиями своих неудач.

Обещают живой и развивающийся мир со сменой времён года, гибкую систему развития персонажа, целенаправленный менеджмент инвентаря, локальный и онлайновый кооператив на двоих. Поддержка русского языка не заявлена.