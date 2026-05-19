«Sims, твои дни сочтены»: новый геймплей амбициозного симулятора жизни Paralives впечатлил фанатов жанра

Разработчики из канадской Paralives Studio представили новый геймплейный трейлер и продолжительную запись игрового процесса своего симулятора жизни Paralives, готовящегося к выходу в раннем доступе.

Растянувшийся почти на девять минут геймплейный трейлер Paralives демонстрирует приключения соседок Талии и Никки, прибывающих в город Мелино на поезде. Происходящее комментируют внутриигровые рассказчики Рикардо и Максанс.

Разработчики показали редактор персонажей, систему индивидуальных черт, механики строительства и декорирования интерьера, столкновение разных характеров под одной крышей, социальные взаимодействия и другие аспекты.

Пользователи в комментариях высоко оценили новый геймплей Paralives, в том числе за счёт функций, которых нет в самом популярном симуляторе жизни на сегодняшний день — The Sims 4. Например, регулировки роста персонажей в редакторе.

Фанаты жанра остались впечатлены проработкой деталей, взбудоражены обилием возможностей и уже считают дни до предстоящего релиза. «Sims, твои дни сочтены», — уверен пользователь mazonc11 после просмотра ролика.

Что касается продолжительной записи игрового процесса, то разработчики показали 45 минут чистого геймплея Paralives. В ролике менеджер сообщества Paralives Studio управляет семьёй из трёх человек.

Ранний доступ Paralives стартует 25 мая в Steam (Windows, MacOS). Обещают симуляцию целого жизненного пути, яркий открытый мир, поддержку модов и никаких платных DLC. Перевод на русский не заявлен (по крайней мере, пока).