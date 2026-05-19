Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор «Sims, твои дни сочтены»: новый геймплей...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Sims, твои дни сочтены»: новый геймплей амбициозного симулятора жизни Paralives впечатлил фанатов жанра

Разработчики из канадской Paralives Studio представили новый геймплейный трейлер и продолжительную запись игрового процесса своего симулятора жизни Paralives, готовящегося к выходу в раннем доступе.

Источник изображений: Paralives Studio

Источник изображений: Paralives Studio

Растянувшийся почти на девять минут геймплейный трейлер Paralives демонстрирует приключения соседок Талии и Никки, прибывающих в город Мелино на поезде. Происходящее комментируют внутриигровые рассказчики Рикардо и Максанс.

Разработчики показали редактор персонажей, систему индивидуальных черт, механики строительства и декорирования интерьера, столкновение разных характеров под одной крышей, социальные взаимодействия и другие аспекты.

Пользователи в комментариях высоко оценили новый геймплей Paralives, в том числе за счёт функций, которых нет в самом популярном симуляторе жизни на сегодняшний день — The Sims 4. Например, регулировки роста персонажей в редакторе.

Фанаты жанра остались впечатлены проработкой деталей, взбудоражены обилием возможностей и уже считают дни до предстоящего релиза. «Sims, твои дни сочтены», — уверен пользователь mazonc11 после просмотра ролика.

Что касается продолжительной записи игрового процесса, то разработчики показали 45 минут чистого геймплея Paralives. В ролике менеджер сообщества Paralives Studio управляет семьёй из трёх человек.

Ранний доступ Paralives стартует 25 мая в Steam (Windows, MacOS). Обещают симуляцию целого жизненного пути, яркий открытый мир, поддержку модов и никаких платных DLC. Перевод на русский не заявлен (по крайней мере, пока).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новая студия режиссёра XCOM 2 закрылась, не выпустив ни одной игры — команда работала над гибридом The Sims и «Шоу Трумана»
Stardew Valley без предупреждения вышла на Nintendo Switch 2 с бесплатным апгрейдом и локальным кооперативом на четверых
Создатель Stardew Valley заинтриговал фанатов тизером обновления 1.7 — похоже, оно тоже будет огромным
Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Теги: paralives, paralives studio, симулятор жизни
paralives, paralives studio, симулятор жизни
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Anthropic переманила сооснователя OpenAI — Андрей Карпатый будет обучать Claude
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
«Sims, твои дни сочтены»: новый геймплей амбициозного симулятора жизни Paralives впечатлил фанатов жанра 2 ч.
Microsoft отказывается от двухфакторной аутентификации по SMS в пользу ключей доступа 3 ч.
Google представила Gemini 3.5 Flash — сверхбыстрая ИИ-модель уже доступна бесплатно 3 ч.
Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox 4 ч.
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования 5 ч.
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом 6 ч.
VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов 7 ч.
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами 7 ч.
Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч 7 ч.
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде 7 ч.
До 84 ядер и 384 Мбайт L3-кеша: AMD опубликовала подробности о телеком-процессорах EPYC 8005 (Sorano) 2 ч.
Samsung объявила о старте продаж новых мониторов Odyssey и ViewFinity — вплоть до 6K 2 ч.
«Обезгугленные» TPU: Blackstone и Google развернут 500-МВт облако с фирменными ИИ-ускорителями Google без участия Google Cloud 2 ч.
Учёные решили головоломную задачу полётов ко множеству астероидов с минимальным расходом топлива 3 ч.
Microsoft представила очень дорогие планшеты Surface Pro 12 и ноутбуки Surface Laptop 8 на процессорах Intel Panther Lake 3 ч.
YADRO представила российский 2U-сервер Vegman R215 G4 на базе AMD EPYC Turin 4 ч.
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива 5 ч.
AWS скупила дефицитные Mac Studio и теперь сдаёт их в аренду через облако 5 ч.
Рабочий погиб на площадке SpaceX за несколько дней до запуска Starship — ведётся расследование 5 ч.
Опубликованы технические характеристики складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8 и Wide 5 ч.