Nvidia призвала пользователей срочно обновить старые драйверы GeForce — в них нашли семёрку опасных уязвимостей

Компания Nvidia выпустила майский бюллетень безопасности, в котором описаны семь новых уязвимостей в драйверах видеокарт и программном обеспечении vGPU. Эти уязвимости варьируются от средней до высокой степени серьёзности. Некоторые из них могут привести к «изменению данных и выполнению кода», отмечает компания.

Уязвимости в драйверах Nvidia затрагивают пользователей видеокарт GeForce, RTX, Quadro, Tesla и NVS в Windows и Linux. Для решения этих проблем Nvidia рекомендует обновить драйверы до последней версии. Ниже приведены официальные рекомендации Nvidia.

Для пользователей Windows следует отметить, что все эти уязвимости устранены в драйвере версии 596.36 и более новых. Последняя публичная версия драйвера — GeForce Game Ready 596.49 — была выпущена 12 мая.

«Nvidia выпустила обновление безопасности для драйверов видеокарт Nvidia, чтобы устранить проблемы, описанные в этом бюллетене. Для защиты вашей системы загрузите и установите обновление программного обеспечения через страницу загрузки драйверов Nvidia. Для обновлений программного обеспечения vGPU и Cloud Gaming скачайте его через портал лицензирования Nvidia», — говорится в заявлении компании.