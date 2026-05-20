Sony выпустила юбилейные наушники WH-1000X The ColleXion за $650 с шумоподавлением и урезанной автономностью

Компания Sony выпустила WH-1000X The ColleXion — беспроводные премиальные полноразмерные закрытые наушники. Новинка представлена по случаю десятилетия серии наушников 1000X, первая модель которых, MDR-1000X, была выпущена в 2016 году.

По данным Sony, наушники The ColleXion отличаются металлическими элементами и оголовьем из искусственной кожи, разработка которого заняла два года. Само оголовье у них шире, чем у актуальной флагманской модели WH-1000XM6, и, по утверждению Sony, более мягкое. Также новинка отличается более эргономичной конструкцией чашек.

В составе WH-1000X The ColleXion используются 30-мм динамики с однонаправленным куполом из углеродного композита, который обеспечивает более детальное воспроизведение высоких частот и более чёткое разделение инструментов, чем в WH-1000XM6. Для новинки заявлена поддержка технологии масштабирования DSEE Ultimate на основе ИИ для «восстановления потерянных звуковых частот» и трёх режимов пространственного звука 360 Reality Audio Upmix.

Для настройки наушников Sony сотрудничала с инженерами по мастерингу из студий Battery Studios, Sterling Sound и Coast Mastering. В составе WH-1000X The ColleXion также используется тот же массив из 12 микрофонов (по 6 с каждой стороны), что и в составе WH-1000XM6. Они отвечают за адаптивное шумоподавление и формирование луча для точного захвата голоса. В наушниках также применяется тот же процессор шумоподавления QN3, что и в XM6, но модель ColleXion получила новый интегрированный процессор V3, который, по утверждению Sony, обеспечивает более эффективное шумоподавление и улучшенную обработку звука.

С активной функцией шумоподавления WH-1000X The ColleXion проработают до 24 часов без подзарядки, а с выключенной — до 32 часов. К слову, эти показатели ниже, чем у модели WH-1000XM6 (30 часов с ANC и 40 часов без него).

Наушники Sony WH-1000X The ColleXion предлагаются в чёрном и платиновом цветах. Их стоимость составляет $649,99 или €629.