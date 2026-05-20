Google показала на конференции I/O тизер функции Android Halo для ИИ-агентов Gemini

На конференции Google I/O компания мельком показала загадочную функцию под названием Android Halo, которая может появиться в этом году в Android 17. Судя по тизеру, это небольшой светящийся круг в верхнем углу в строке состояния, который плавно превращается в иконку ИИ-помощника Gemini Spark, обеспечивая визуальное отображение работы искусственного интеллекта.

Как пишет 9to5Google, светящийся индикатор может быть привязан к отображению прогресса фоновых задач, которые пользователь поручает выполнять нейросети. При этом учитывая, что слово halo переводится на русский язык как «светящийся ореол», можно предположить, что индикатор будет располагаться вокруг объектива фронтальной камеры смартфона. В качестве альтернативной версии также рассматривается интеграция Android Halo с другой ожидаемой технологией под названием Pixel Glow, которая готовится для флагманской серии смартфонов Pixel 11.

Больше подробностей о работе ИИ-индикатора Google пообещала раскрыть позднее. Ориентируясь на опыт прошлых релизов смартфонов Pixel 9 в 2024 году и Pixel 10 в 2025 году, наблюдатели ожидают полноценную презентацию технологии в конце лета. Дебют функции Android Halo должен состояться одновременно с презентацией следующего поколения аппаратных новинок Google.