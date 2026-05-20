Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google показала на конференции I/O тизер...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google показала на конференции I/O тизер функции Android Halo для ИИ-агентов Gemini

На конференции Google I/O компания мельком показала загадочную функцию под названием Android Halo, которая может появиться в этом году в Android 17. Судя по тизеру, это небольшой светящийся круг в верхнем углу в строке состояния, который плавно превращается в иконку ИИ-помощника Gemini Spark, обеспечивая визуальное отображение работы искусственного интеллекта.

Источник изображения: 9to5google.com

Источник изображения: 9to5google.com

Как пишет 9to5Google, светящийся индикатор может быть привязан к отображению прогресса фоновых задач, которые пользователь поручает выполнять нейросети. При этом учитывая, что слово halo переводится на русский язык как «светящийся ореол», можно предположить, что индикатор будет располагаться вокруг объектива фронтальной камеры смартфона. В качестве альтернативной версии также рассматривается интеграция Android Halo с другой ожидаемой технологией под названием Pixel Glow, которая готовится для флагманской серии смартфонов Pixel 11.

Больше подробностей о работе ИИ-индикатора Google пообещала раскрыть позднее. Ориентируясь на опыт прошлых релизов смартфонов Pixel 9 в 2024 году и Pixel 10 в 2025 году, наблюдатели ожидают полноценную презентацию технологии в конце лета. Дебют функции Android Halo должен состояться одновременно с презентацией следующего поколения аппаратных новинок Google.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google выпустила Gemini Omni — ИИ для генерации видео из текста, фото, аудио и любых других данных
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках
Google захлебнулась в спросе на ИИ: даже исследователи DeepMind стоят в очереди за TPU
В YouTube появился ИИ-поиск по роликам и генератор Shorts на базе Gemini Omni
Google представила Gemini 3.5 Flash — сверхбыстрая ИИ-модель уже доступна бесплатно
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом
Теги: google, android
google, android
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
В «Яндекс Музыке» радикально обновилась «Моя волна»
Google выпустила Gemini Omni — ИИ для генерации видео из текста, фото, аудио и любых других данных
Google показала на конференции I/O тизер функции Android Halo для ИИ-агентов Gemini 31 мин.
Нейросеть Project Genie научилась превращать реальные локации в интерактивные миры 33 мин.
Вслед за Anthropic и OpenAI компания Google открыла тестировщикам доступ к защитнику CodeMender 35 мин.
Google представила персонального ИИ-агента Gemini Spark, работающего круглосуточно 38 мин.
В YouTube появился ИИ-поиск по роликам и генератор Shorts на базе Gemini Omni 7 ч.
Microsoft отказывается от двухфакторной аутентификации по SMS в пользу ключей доступа 11 ч.
Google представила Gemini 3.5 Flash — сверхбыстрая ИИ-модель уже доступна бесплатно 11 ч.
Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox 12 ч.
Anthropic переманила сооснователя OpenAI — Андрей Карпатый будет обучать Claude 12 ч.
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования 13 ч.
Apple заметно обновила команду руководителей, отвечающих за разработку устройств 53 мин.
NASA испытает первые космические «заправки» для полётов к Луне и Марсу 7 ч.
Sony выпустила юбилейные наушники WH-1000X The ColleXion за $650 с шумоподавлением и урезанной автономностью 8 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука MSI Stealth 16 AI+ B3W: не размениваться на мелочи 8 ч.
До 84 ядер и 384 Мбайт L3-кеша: AMD опубликовала подробности о телеком-процессорах EPYC 8005 (Sorano) 9 ч.
Samsung объявила о старте продаж новых мониторов Odyssey и ViewFinity — вплоть до 6K 10 ч.
«Обезгугленные» TPU: Blackstone и Google развернут 500-МВт облако с фирменными ИИ-ускорителями Google без участия Google Cloud 10 ч.
Учёные решили головоломную задачу полётов ко множеству астероидов с минимальным расходом топлива 10 ч.
Microsoft представила очень дорогие планшеты Surface Pro 12 и ноутбуки Surface Laptop 8 на процессорах Intel Panther Lake 10 ч.
YADRO представила российский 2U-сервер Vegman R215 G4 на базе AMD EPYC Turin 12 ч.