В WhatsApp появятся одноразовые сообщения, исчезающие после прочтения

Вскоре в WhatsApp может появиться поддержка исчезающих после прочтения сообщений. Как сообщает ресурс WABetainfo, в последней бета-версии мессенджера на платформе для тестирования TestFlight появился новый режим «После прочтения», который позволяет пользователю настроить исчезновение своих сообщений после прочтения получателем.

Пользователи могут выбрать исчезновение сообщений после прочтения получателем при настройке таймера сообщений. При этом непрочитанные сообщения по умолчанию исчезают через 24 часа. При выборе этой опции пользователи также могут настроить промежуток времени, через который исчезнут сообщения — через 5 минут, 1 час или 12 часов после прочтения получателем.

Следует отметить, что опция «После прочтения» и сейчас отображается в настройках «Таймер сообщений по умолчанию» WhatsApp, но существующие временные параметры для исчезновения сообщений составляют 24 часа, 7 дней и 90 дней.

WABetaInfo отметил, что функция доступна некоторым бета-тестерам, но при этом ограниченное количество пользователей также могут протестировать эту функцию в версии, доступной в App Store.

WhatsApp уточнил, что поддержку исчезающих сообщений можно добавить либо для отдельных чатов, либо для всех новых чатов по умолчанию, что будет служить в качестве дополнительной настройки конфиденциальности, а также позволит сэкономить место в памяти устройства.

