Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей

Компания Dreame сообщила о старте продаж в России роботизированной газонокосилки Dreame A1 Pro 2000. Благодаря использованию системы «Омнисенс», установку устройства и построение карты участка можно осуществлять без ограничительных проводов, RTK-станций и сигнальных маяков.

Источник изображений: Dreame

Dreame A1 Pro 2000 отличается простой настройкой, гибким управлением и высокой степенью автоматизации, относясь по пользовательскому опыту скорее к премиальной потребительской электронике, чем к традиционной садовой технике.

A1 Pro 2000 позволяет владельцам загородных домов сократить время, затрачиваемое на регулярный уход за участком, и избежать сложностей с монтажом, характерных для традиционных роботизированных косилок. Вместо физической прокладки ограничительных проводов устройство использует систему «Омнисенс» с 3D LiDAR-навигацией, которая позволяет задать границы участка, зоны кошения и запретные области в приложении. Также устройство поддерживает построение 3D-карт участка для более наглядного управления уходом за территорией и настройки маршрутов.

Dreame A1 Pro 2000 перемещается по U-образному маршруту с возможностью его корректировки в реальном времени, обеспечивая более равномерное покрытие газона и сокращая количество пропущенных зон.

Система «Омнисенс» формирует облако точек (point cloud), обеспечивая более точное позиционирование устройства на участке во время работы. A1 Pro 2000 поддерживает регулировку высоты среза в диапазоне от 30 до 70 мм через приложение и рассчитана на обработку участка площадью до 2000 м2. В стандартном режиме за 24 часа площадь обработки может составлять до 1000 м2.

Газонокосилка оснащена системой трёхмерного распознавания препятствий и технологией сбора point cloud-данных, что позволяет распознавать и объезжать встречающиеся на пути объекты, включая деревья, мебель, игрушки, домашних животных и горшечные растения.

Внедорожные колёса с усиленным сцеплением позволяют использовать устройство на сложном рельефе и участках с уклоном до 45 %.

Пользователь может в приложении Dreamehome задавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание работы газонокосилки и управлять её движением по нескольким маршрутам. Поддержка работы с двумя картами позволяет использовать одну газонокосилку сразу для двух отдельных территорий — например, палисадника и внутреннего двора или разных объектов недвижимости.

Также доступны режимы полного, зонального, краевого и точечного кошения. Кроме того, возможно создание декоративных рисунков на газоне.

При снижении уровня заряда аккумулятора A1 Pro 2000 автоматически направляется к зарядной станции и после пополнения заряда продолжает работу с места остановки.

Благодаря системе распознавания дождя устройство прерывает работу после начала осадков и автоматически возобновляет её после их завершения.

Корпус устройства соответствует стандарту защиты от влаги IPX6, благодаря чему его можно очищать водой. Также предусмотрена система быстрой замены лезвий без использования дополнительных инструментов.

Стоимость Dreame A1 Pro 2000 будет начинаться от 179 990 рублей.

Теги: dreame, газонокосилка
