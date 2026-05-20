Embracer Group разделится на две компании, а Deus Ex, Legacy of Kain, Red Faction и Thief могут получить продолжение

Шведский холдинг Embracer Group, весной 2024 года разделившийся на три отдельные публичные компании, спустя чуть более двух лет решил устроить ещё одну трансформацию своего бизнеса.

Напомним, ранее из состава Embracer Group вышли Asmodee Group и Coffee Stain Group (в прошлом Coffee Stain & Friends), а в 2027 году настанет очередь Fellowship Entertainment (в прошлом Middle-earth Enterprises & Friends).

После разделения Fellowship Entertainment сосредоточится на разработке, издании и лицензировании игр. В портфолио организации будут такие франшизы, как «Властелин колец», Tomb Raider, Dead Island, Kingdom Come: Deliverance, Metro и другие.

По словам председателя совета директоров Embracer Ларса Вингефорса (Lars Wingefors), свои главные франшизы Fellowship Entertainment будет развивать самостоятельно, а остальные — в рамках внешних партнёрств.

«Мы будем более активно изучать возможности внешнего партнёрства в отношении других наших известных франшиз вроде Saints Row, Legacy of Kain, Deus Ex, Red Faction, The Mask, Thief, TimeSplitters и многих других», — заявил Вингефорс.

Embracer после разделения продолжит функционировать как децентрализованная организация с интересами в разных сферах бизнеса и с акцентом на проведении сделок по слиянию и поглощению.

В портфолио компании останутся Destroy All Humans!, Desperados, Gothic, Killing Floor, Kingdoms of Amalur, Reanimal, Titan Quest и Wreckfest, а также лицензии на Hot Wheels Unleashed и SpongeBob SquarePants.