Представлен робот Cheffy E.G.O.R. — он разбивает и готовит яйца

Стартап из Сан-Франциско (США) Cheffy представил робота под названием E.G.O.R. (Egg Go On Robot), у которого только одна специализация — аккуратно разбивать яйца и готовить их семью разными способами.

Устройство располагается на кухонной столешнице и в него загружаются целые яйца. E.G.O.R. аккуратно разбивает их, используя некую запатентованную технологию — она призвана гарантировать, что их содержимое не расплескается вокруг, а скорлупа не попадёт в готовое блюдо. Под отсеком для разбивания яиц располагается электрическая конфорка, на которую можно поставить сковороду или кастрюлю.

Поддерживаются яйца всех размеров — от небольших до фермерских. Робот знает семь способов приготовить яйца, причём участие человека не требуется. В режимах жарки можно использовать до двух яиц одновременно, в режиме варки — до шести. Есть функция «Просто разбить».

В наличии функция таймера: можно запустить готовку яиц не сразу по нажатии кнопки, а в установленное время. Интерфейс представляет собой небольшой круглый дисплей с тремя физическими кнопками — управление достаточно простое, чтобы справиться с ним, даже если пользователь утром не успел толком проснуться. В открытую продажу робот E.G.O.R. пока не поступил — компания Cheffy пока собирает у желающих заявки на ранний доступ к машине. Стоимость робота, который умеет аккуратно разбивать яйца и готовить их семью способами, пока не раскрывается.