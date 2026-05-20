Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Представлен робот Cheffy E.G.O.R. — он р...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен робот Cheffy E.G.O.R. — он разбивает и готовит яйца

Стартап из Сан-Франциско (США) Cheffy представил робота под названием E.G.O.R. (Egg Go On Robot), у которого только одна специализация — аккуратно разбивать яйца и готовить их семью разными способами.

Источник изображений: cheffy.ai

Источник изображений: Cheffy.ai

Устройство располагается на кухонной столешнице и в него загружаются целые яйца. E.G.O.R. аккуратно разбивает их, используя некую запатентованную технологию — она призвана гарантировать, что их содержимое не расплескается вокруг, а скорлупа не попадёт в готовое блюдо. Под отсеком для разбивания яиц располагается электрическая конфорка, на которую можно поставить сковороду или кастрюлю.

Поддерживаются яйца всех размеров — от небольших до фермерских. Робот знает семь способов приготовить яйца, причём участие человека не требуется. В режимах жарки можно использовать до двух яиц одновременно, в режиме варки — до шести. Есть функция «Просто разбить».

В наличии функция таймера: можно запустить готовку яиц не сразу по нажатии кнопки, а в установленное время. Интерфейс представляет собой небольшой круглый дисплей с тремя физическими кнопками — управление достаточно простое, чтобы справиться с ним, даже если пользователь утром не успел толком проснуться. В открытую продажу робот E.G.O.R. пока не поступил — компания Cheffy пока собирает у желающих заявки на ранний доступ к машине. Стоимость робота, который умеет аккуратно разбивать яйца и готовить их семью способами, пока не раскрывается.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт
Жуткие робо-волки стали новым оружием против медведей в Японии
Китай запустит на Луну «кентавров» — человекоподобных роботов на колёсных шасси
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми
Xpeng запустила массовое производство роботакси на полностью китайской платформе
Теги: робот, яйцо, кухня
робот, яйцо, кухня
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
«Sims, твои дни сочтены»: новый геймплей амбициозного симулятора жизни Paralives впечатлил фанатов жанра
Разработчики Dark Scrolls отложили релиз на месяц, чтобы наиграться в Mina the Hollower от создателей Shovel Knight 27 мин.
Meta готова предоставить ИИ-ботам конкурентов бесплатный доступ к WhatsApp, но с ограничениями 44 мин.
Gartner: ИИ создаст больше рабочих мест, чем ликвидирует 49 мин.
Warhorse подтвердила работу над RPG по «Властелину колец» и следующей Kingdom Come: Deliverance 2 ч.
Embracer Group разделится на две компании, а Deus Ex, Legacy of Kain, Red Faction и Thief могут получить продолжение 3 ч.
Google представила трио ИИ-функций Gemini for Science для учёных 3 ч.
Будущее Google в сфере ИИ сильно зависит от доверия пользователей и доступа к их личным данным 3 ч.
Базис, СберТех и Гистех создадут конвейер безопасной разработки для ГосТеха 3 ч.
Google теперь обрабатывает 3,2 квадриллиона ИИ-токенов в месяц — в семь раз больше, чем год назад 4 ч.
В WhatsApp появятся одноразовые сообщения, исчезающие после прочтения 4 ч.
Энтузиаст собрал самый отвлекающий в мире компьютер — он заполнен дисплеями с 15 000 гифок 33 мин.
Представлен робот Cheffy E.G.O.R. — он разбивает и готовит яйца 37 мин.
До сотни за две секунды: Mercedes-Benz представила спортивное электрокупе AMG GT 39 мин.
Минус 223 °C и вечная тьма: учёные предложили разместить лазерную лунную GPS прямо в кратерах 42 мин.
Tesla построит в Техасе огромный завод солнечных панелей — их будут использовать не только на Земле 3 ч.
«Байкал Электроникс» готовит ИИ-ускорители с FP8-производительностью до 1 Пфлопс и совместимостью с CUDA 4 ч.
Alibaba представила ускоритель Zhenwu M890, заточенный под работу с ИИ-агентами 4 ч.
«Бюро 1440» обеспечит спутниковым интернетом 135 пассажирских поездов 5 ч.
OpenAI признала дефицит ИИ-мощностей и начала продавать гарантированный доступ к ним 6 ч.
Крупнейшая забастовка в истории Samsung всё ближе — переговоры снова провалились 6 ч.