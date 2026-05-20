«С возвращением, Empire Earth»: трейлер исторической стратегии Imperium Eternal напомнил фанатам жанра о серии с 25-летней историей

Разработчики из Epo Games при поддержке издательства MicroProse Software представили новый трейлер Imperium Eternal — исторической стратегии в реальном времени, где у игроков будет в распоряжении «вся история человечества».

В свежем видео Imperium Eternal демонстрируются сражения с участием боевых единиц (авиация, тяжёлая техника, пехота) из разных исторических эпох. Последних запланировано двадцать, и у каждой найдутся свои уникальные механики по части управления ресурсами и строительства баз.

Конечная цель в любой партии Imperium Eternal — привести подконтрольную империю к абсолютному доминированию на карте. Для этого нужно примерить на себя роль одного из исторических лидеров и заняться возведением неприступных городов, попутно налаживая экономику и участвуя в сражениях.

«Станьте свидетелем мощи человеческой эволюции, ведя свою цивилизацию в эпическое путешествие сквозь историю. Наблюдайте, как каменные орудия превращаются в разрушительное оружие из бронзы, стали и футуристических технологий, превосходящих ваши самые смелые фантазии. […] Вы не просто переживаете историю, вы определяете её навсегда», — гласит описание стратегии в Steam.

Запечатлённое в геймплейном трейлере действо пользователям понравилось, поэтому они оставили множество положительных комментариев в YouTube. Многие геймеры сравнивают Imperium Eternal с серией стратегических игр Empire Earth, которой в этом году исполнится 25 лет. «С возвращением, Empire Earth», — написал Spike-hh6pr.

Даты релиза у Imperium Eternal нет, в списке целевых платформ значится только PC (Steam). Перевод на русский язык не подтверждён.

Теги: microprose software, epo games, стратегия в реальном времени, imperium eternal
