Космические заводы всё ближе: Varda успешно испытала капсулу для доставки продукции с орбиты

Американская компания Varda Space Industries заявила, что приблизилась к строительству заводов в космосе — эту уверенность в неё вселила успешная посадка испытательного аппарата W-6.

Varda получила первую в истории США лицензию на запуск беспилотных космических аппаратов, способных входить в атмосферу Земли. С их помощью компания будет доставлять на землю продукцию, которую можно производить только на орбитальных предприятиях в условиях микрогравитации — речь идёт преимущественно о фармакологии. Относительно недорогие услуги компаний, предлагающих запуск аппаратов в космос могут сделать такие заводы экономически целесообразными.

Создания космических аппаратов — задача не из дешёвых, и стоимость их возрастает, если приходится включать в них оборудование для замедления с орбитальных скоростей перед входом в атмосферу Земли. Пилотируемые аппараты могут быть ещё дороже. То есть возможностей доставлять грузы из космоса у человечества не так много.

В марте Varda запустила капсулу W-6, способную выдержать вход в атмосферу на гиперзвуковых скоростях и оснащённую автономной навигационной системой, которая использует «бортовые изображения для идентификации находящихся в космосе объектов, включая звезды и спутники на низкой околоземной орбите, чтобы определить точное положение аппарата».

Аппарат нёс пластину из передовых материалов для термозащиты и две другие пластины для записи данных, которые будут анализироваться специалистами NASA при изучении гиперзвукового входа в атмосферу и материалов, делающих это возможным. Это важно, потому что на Землю придётся доставлять произведённые на орбите продукты, не позволяя им перегреваться при входе в атмосферу.

Капсула успешно приземлилась в минувший понедельник, 18 мая. В Varda не сообщили подробностей по поводу её состояния, но охарактеризовали полёт как «еще одно подтверждение, что частные, недорогие и надёжные возвращение легко доступны». W-6 совершила посадку на испытательном полигоне Кунибба в Южной Австралии — это уже четвёртая капсула за год, сообщил оператор полигона Southern Launch.

Теги: varda, завод, капсула
