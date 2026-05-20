Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости интересности из мира хай-тек TSMC выпустила брендированные кроссовки ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

TSMC выпустила брендированные кроссовки и рисоварку, но только для своих

Сотрудники полупроводникового подрядчика TSMC получили возможность приобрести из ограниченной партии товары с брендом компании: кроссовки, которые гендиректор Си Си Вэй (C.C. Wei) демонстрировал в прошлом году, а также рисоварку с логотипом производителя.

Источник изображения: x.com/dnystedt

Источник изображения: x.com/dnystedt

Кроссовки выглядят стильно, а стоят они 2200 тайваньских долларов ($70). В качестве альтернативы сотрудники TSMC могут заказать «рисоварку Tatung, созданную во сотрудничестве с TSMC». На крышке кухонного прибора будет серебряный логотип TSMC и дизайн в виде микросхем. В комплекте также идёт «тарелка для приготовления на пару в форме [кремниевой] пластины». Доступен также брендированный TSMC чемодан Eminent и другие позиции — всего шесть товаров, и все продаются по одной цене.

Фирменная продукция TSMC, предназначенная исключительно для сотрудников, выпускается ограниченным тиражом, а значит, она была бы ценной для коллекционеров. Но в компании подчеркнули, что эти предметы предназначены только для личного использования и запрещены для перепродажи и дарения лицам, которые не работают в TSMC; использовать товары в коммерческих целях также запрещается.

Тем не менее, покупатели продукции сделают доброе дело, потому что часть выручки пойдёт в благотворительный фонд TSMC. Этот факт вызвал некоторый ажиотаж среди работников компании, которые, как говорят, с нетерпением ждут возможности приобрести эту продукцию.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российский чипмейкер «Микрон» запустил продажу сувениров — 200-мм пластин с чипами и пробирок с воздухом из «чистой комнаты»
Гулять так гулять: TSMC предсказала, что мировое производство чипов раздуется до $1,5 трлн к 2030 году
TSMC готова вложить $250 млрд в производство чипов в США, несмотря на проблемы
Минус 223 °C и вечная тьма: учёные предложили разместить лазерную лунную GPS прямо в кратерах
Смартфоны и соцсети отняли у людей живое общение и обвалили рождаемость в большинстве стран мира
Тесты прояснили, почему Intel не выпустила Core Ultra 9 290K Plus — в нём нет практического смысла
Теги: tsmc, кроссовки, благотворительность
tsmc, кроссовки, благотворительность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Российские процессоры «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch заподозрили в недостаточном уровне «отечественности»
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Nvidia призвала пользователей срочно обновить старые драйверы GeForce — в них нашли семёрку опасных уязвимостей
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
«Ваше мнение имеет значение»: разработчики Subnautica 2 помогут игрокам защититься от рыб, но оружие добавлять не будут 10 мин.
Настольные приложения «Яндекс Диска» перестанут нормально работать у бесплатных пользователей 32 мин.
Режиссёр Returnal открыл студию Cosmic Division для создания новой однопользовательской франшизы с «беззастенчивым упором на геймплей» 2 ч.
Новая State of Play пройдёт в ночь на 3 июня — будет расширенная демонстрация Marvel’s Wolverine и не только 2 ч.
GitHub признала взлом 3800 репозиториев по вине своего сотрудника — он установил вредоносное расширение VS Code 3 ч.
«С возвращением, Empire Earth»: трейлер исторической стратегии Imperium Eternal напомнил фанатам жанра о серии с 25-летней историей 4 ч.
Google начала переводить «пожизненно бесплатные» аккаунты G Suite Legacy на платные тарифы 5 ч.
Разработчики Dark Scrolls отложили релиз на месяц, чтобы наиграться в Mina the Hollower от создателей Shovel Knight 6 ч.
Meta готова предоставить ИИ-ботам конкурентов бесплатный доступ к WhatsApp, но с ограничениями 6 ч.
Gartner: ИИ создаст больше рабочих мест, чем ликвидирует 6 ч.
AMD готовит мини-ПК Ryzen AI Halo для вайб-кодинга без облака за $3999 9 мин.
Производитель премиальной мебели Herman Miller выпустил дебютный геймерский стол Coyl — от $1095 28 мин.
TSMC выпустила брендированные кроссовки и рисоварку, но только для своих 33 мин.
Обсерватория «Чандра» обнаружила следы древнего галактического ДТП в считавшемся спокойным скоплении Abell 2029 34 мин.
SpaceX отложила запуск огромной ракеты Starship V3 на 21 мая 3 ч.
Google пообещала выпустить умные очки на Android XR уже осенью — с Gemini и разнообразным дизайном 3 ч.
Топ-менеджер Google назвал главную причину провала Google Glass в 2013 году 3 ч.
Китай запретил импорт игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090D v2, созданных специально для него 3 ч.
Возглавив Intel, Лип-Бу Тан объявил войну дефектным процессорам и нерадивым инженерам 3 ч.
Космические заводы всё ближе: Varda успешно испытала капсулу для доставки продукции с орбиты 3 ч.