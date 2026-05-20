TSMC выпустила брендированные кроссовки и рисоварку, но только для своих

Сотрудники полупроводникового подрядчика TSMC получили возможность приобрести из ограниченной партии товары с брендом компании: кроссовки, которые гендиректор Си Си Вэй (C.C. Wei) демонстрировал в прошлом году, а также рисоварку с логотипом производителя.

Кроссовки выглядят стильно, а стоят они 2200 тайваньских долларов ($70). В качестве альтернативы сотрудники TSMC могут заказать «рисоварку Tatung, созданную во сотрудничестве с TSMC». На крышке кухонного прибора будет серебряный логотип TSMC и дизайн в виде микросхем. В комплекте также идёт «тарелка для приготовления на пару в форме [кремниевой] пластины». Доступен также брендированный TSMC чемодан Eminent и другие позиции — всего шесть товаров, и все продаются по одной цене.

Фирменная продукция TSMC, предназначенная исключительно для сотрудников, выпускается ограниченным тиражом, а значит, она была бы ценной для коллекционеров. Но в компании подчеркнули, что эти предметы предназначены только для личного использования и запрещены для перепродажи и дарения лицам, которые не работают в TSMC; использовать товары в коммерческих целях также запрещается.

Тем не менее, покупатели продукции сделают доброе дело, потому что часть выручки пойдёт в благотворительный фонд TSMC. Этот факт вызвал некоторый ажиотаж среди работников компании, которые, как говорят, с нетерпением ждут возможности приобрести эту продукцию.