Режиссёр Returnal открыл студию Cosmic Division для создания новой однопользовательской франшизы с «беззастенчивым упором на геймплей»

Руководитель разработки Returnal и Nex Machina Гарри Крюгер (Harry Krueger) покинул финскую студию Housemarque в уже далёком 2023 году, а теперь объявил о возвращении в индустрию с новым проектом.

Напомним, Крюгер проработал в Housemarque без малого 15 лет, где, помимо прочего, успел заложить основы вышедшего недавно эксклюзивно на PS5 научно-фантастического боевика Saros.

Как стало известно, Крюгер после ухода из Housemarque основал и возглавил новую игровую студию в Финляндии — она получила название Cosmic Division. Штаб-квартира компании расположена в Хельсинки.

«Я безмерно благодарен Housemarque за наше совместное путешествие, которое заложило основы нашей новой студии. Мы гордимся достигнутым, но не стоим на месте», — заявил Крюгер в пресс-релизе.

По словам руководителя, Cosmic Division сосредоточится на своих сильных сторонах (многолетнем опыте создания отмеченных наградами экшенов) и поиске новых граней за счёт свежих тем, идей и талантов.

Cosmic Division приступила к разработке дебютного проекта для ПК и консолей — одиночной игры на основе новой интеллектуальной собственности с «беззастенчивым упором на геймплей» и «мощным эмоциональным резонансом».

Студия уже заручилась финансированием на первые этапы разработки будущей игры, но в настоящее время активно ищет «соратников, инвесторов и исключительных специалистов» для содействия развитию.