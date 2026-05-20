Производитель премиальной мебели Herman Miller выпустил дебютный геймерский стол Coyl — от $1095

Компания Herman Miller, специализирующаяся на эргономичной мебели, расширила свой ассортимент игровых столов, представив новую модель — игровой стол Coyl с электроприводом и регулировкой высоты. Нетрудно догадаться, откуда взялось название, ведь Coyl отличается очень заметным, свёрнутым силовым кабелем, расположенным под столешницей.

Это вторая попытка Herman Miller создать игровой стол: первой была модель Motia, но на этот раз компания подняла планку на новый уровень. Во-первых, регулировка высоты столешницы у Coyl осуществляется с помощью поворотного регулятора с простым светодиодным дисплеем рядом.

Ещё одним важным преимуществом Coyl является система организации кабелей: силовой кабель подключается к встроенному удлинителю, который также оснащён USB-портами для зарядки. Задняя часть стола может быть оснащена перфорированной панелью, на которой можно разместить различные дополнительные подставки и держатели для хранения аксессуаров и устройств, а также крючки для гарнитуры и т. д.

Производитель заявляет, что Coyl имеет модульную конструкцию. Однако вся модульность сводится как раз к съёмной перфорированной панели и дополнительным держателям.

Стол предлагается с четырьмя различными вариантами цвета столешницы и двумя вариантами цвета ножек. За дополнительную плату компания предлагает оснастить стол мягким карманом для организации кабелей, проходящим по всей длине стола, задней перфорированной панелью и комплектом аксессуаров, включающим пять дополнительных элементов.

Цена стола Coyl начинается от $1095, но полностью укомплектованный стол обойдется $1825. При этом заднюю перфорированную панель нельзя добавить без дополнительного элемента для организации кабелей.