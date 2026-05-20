Представлен iQOO 15T — игровой смартфон с разогнанным Dimensity 9500, 200-Мп камерой и батареей на 8000 мА⋅ч

Компания iQOO представила игровой смартфон iQOO 15T. Устройство предлагает мощный флагманский процессор и весьма ёмкую батарею, а также продвинутую камеру.

В основе iQOO 15T используется разогнанный чип MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition. Он производится по 3-нм техпроцессу и оснащён графикой Mali-G1 Ultra MC12. По словам компании, процессор обеспечивает прирост стабильной частоты кадров под нагрузкой на 34 %. Устройство предлагается в конфигурациях с 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а также 256 и 512 Гбайт или 1 Тбайт постоянной памяти UFS 4.1.

Также смартфон получил проприетарный вспомогательный процессор Q3. Компания позиционирует его как специализированное мобильное графическое решение, объединяющее в себе поддержку трассировки лучей в полноэкранном режиме, масштабирование сверхвысокого разрешения и интерполяцию кадров. iQOO заявляет, что благодаря такой аппаратной конфигурации смартфон обеспечивает в играх масштабирование до 2K (поддерживается в 11 играх), частоту до 140 кадров в секунду (поддерживается более чем в 140 AAA-играх), позволяет одновременно запускать игры в разрешении 2K с частотой 144 FPS в шести крупных шутерах от первого лица и обеспечивает полноценную трассировку лучей в четырёх поддерживаемых играх.

iQOO 15T оснащён 6,82-дюймовым AMOLED-экраном BOE Q10+ с поддержкой разрешения 3168 × 1440 пикселей, частоты обновления 144 Гц, HDR10+, яркости 1800 кд/м2 в режиме HDR и пиковой яркости 4500 кд/м2.

Основной набор камер устройства состоит из 200-Мп сенсора с оптикой f/1.88 и оптической стабилизацией, а также 50-Мп сверхширокоугольной камеры с оптикой f/2.0. Фронтальная камера представлена 16-Мп сенсором с оптикой f/2.45.

Ёмкость батареи смартфона составляет 8000 мА·ч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Устройство работает под управлением OriginOS 6.0 на базе Android 16.

Смартфон предлагает поддержку двух SIM-карт формата nano, 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 и NFC. Размеры смартфона составляют 163,37 × 76,71 мм. Толщина версии Racing Edition составляет 8,25 мм, версий Legendary Edition и Qingyun Edition — 8,40 мм. Вес устройства в версии Racing Edition составляет 216 г, в вариантах Legendary Edition и Qingyun Edition — 223 г. Конфигурации и цены следующие: