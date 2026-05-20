Сегодня 20 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлен iQOO 15T — игровой смартфон ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен iQOO 15T — игровой смартфон с разогнанным Dimensity 9500, 200-Мп камерой и батареей на 8000 мА⋅ч

Компания iQOO представила игровой смартфон iQOO 15T. Устройство предлагает мощный флагманский процессор и весьма ёмкую батарею, а также продвинутую камеру.

Источник изображений: iQOO

Источник изображений: iQOO

В основе iQOO 15T используется разогнанный чип MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition. Он производится по 3-нм техпроцессу и оснащён графикой Mali-G1 Ultra MC12. По словам компании, процессор обеспечивает прирост стабильной частоты кадров под нагрузкой на 34 %. Устройство предлагается в конфигурациях с 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а также 256 и 512 Гбайт или 1 Тбайт постоянной памяти UFS 4.1.

Также смартфон получил проприетарный вспомогательный процессор Q3. Компания позиционирует его как специализированное мобильное графическое решение, объединяющее в себе поддержку трассировки лучей в полноэкранном режиме, масштабирование сверхвысокого разрешения и интерполяцию кадров. iQOO заявляет, что благодаря такой аппаратной конфигурации смартфон обеспечивает в играх масштабирование до 2K (поддерживается в 11 играх), частоту до 140 кадров в секунду (поддерживается более чем в 140 AAA-играх), позволяет одновременно запускать игры в разрешении 2K с частотой 144 FPS в шести крупных шутерах от первого лица и обеспечивает полноценную трассировку лучей в четырёх поддерживаемых играх.

iQOO 15T оснащён 6,82-дюймовым AMOLED-экраном BOE Q10+ с поддержкой разрешения 3168 × 1440 пикселей, частоты обновления 144 Гц, HDR10+, яркости 1800 кд/м2 в режиме HDR и пиковой яркости 4500 кд/м2.

Основной набор камер устройства состоит из 200-Мп сенсора с оптикой f/1.88 и оптической стабилизацией, а также 50-Мп сверхширокоугольной камеры с оптикой f/2.0. Фронтальная камера представлена 16-Мп сенсором с оптикой f/2.45.

Ёмкость батареи смартфона составляет 8000 мА·ч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт. Устройство работает под управлением OriginOS 6.0 на базе Android 16.

Смартфон предлагает поддержку двух SIM-карт формата nano, 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 и NFC. Размеры смартфона составляют 163,37 × 76,71 мм. Толщина версии Racing Edition составляет 8,25 мм, версий Legendary Edition и Qingyun Edition — 8,40 мм. Вес устройства в версии Racing Edition составляет 216 г, в вариантах Legendary Edition и Qingyun Edition — 223 г. Конфигурации и цены следующие:

  • iQOO 15T с 12/256 Гбайт памяти — 4099 юаней ($601);
  • iQOO 15T с 16/256 Гбайт памяти — 4499 юаней ($660);
  • iQOO 15T с 12/512 Гбайт памяти — 4799 юаней ($704);
  • iQOO 15T с 16/512 Гбайт памяти — 5199 юаней ($762);
  • iQOO 15T с 16/1024 Гбайт памяти — 5999 юаней ($880).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны апреля — iQOO 15 Ultra выбился в лидеры
Стартовали российские продажи смартфона iQOO Z11x — от 38 999 рублей
Представлен смартфон iQOO Z11 — OLED-дисплей 165 Гц, чип Dimensity 8500 и батарея на 9020 мА·ч за $333
Опубликованы технические характеристики складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8 и Wide
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках
«МегаФон» показал станцию для запуска сети 5G и 4G в любой точке России — через отечественный аналог Starlink
Теги: iqoo, смартфон, dimensity 9500
iqoo, смартфон, dimensity 9500
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей
Российские процессоры «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch заподозрили в недостаточном уровне «отечественности»
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Nvidia призвала пользователей срочно обновить старые драйверы GeForce — в них нашли семёрку опасных уязвимостей
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
«Ваше мнение имеет значение»: разработчики Subnautica 2 помогут игрокам защититься от рыб, но оружие добавлять не будут 10 мин.
Настольные приложения «Яндекс Диска» перестанут нормально работать у бесплатных пользователей 32 мин.
Режиссёр Returnal открыл студию Cosmic Division для создания новой однопользовательской франшизы с «беззастенчивым упором на геймплей» 2 ч.
Новая State of Play пройдёт в ночь на 3 июня — будет расширенная демонстрация Marvel’s Wolverine и не только 2 ч.
GitHub признала взлом 3800 репозиториев по вине своего сотрудника — он установил вредоносное расширение VS Code 3 ч.
«С возвращением, Empire Earth»: трейлер исторической стратегии Imperium Eternal напомнил фанатам жанра о серии с 25-летней историей 4 ч.
Google начала переводить «пожизненно бесплатные» аккаунты G Suite Legacy на платные тарифы 5 ч.
Разработчики Dark Scrolls отложили релиз на месяц, чтобы наиграться в Mina the Hollower от создателей Shovel Knight 6 ч.
Meta готова предоставить ИИ-ботам конкурентов бесплатный доступ к WhatsApp, но с ограничениями 6 ч.
Gartner: ИИ создаст больше рабочих мест, чем ликвидирует 6 ч.
AMD готовит мини-ПК Ryzen AI Halo для вайб-кодинга без облака за $3999 9 мин.
Производитель премиальной мебели Herman Miller выпустил дебютный геймерский стол Coyl — от $1095 28 мин.
TSMC выпустила брендированные кроссовки и рисоварку, но только для своих 33 мин.
Обсерватория «Чандра» обнаружила следы древнего галактического ДТП в считавшемся спокойным скоплении Abell 2029 34 мин.
SpaceX отложила запуск огромной ракеты Starship V3 на 21 мая 3 ч.
Google пообещала выпустить умные очки на Android XR уже осенью — с Gemini и разнообразным дизайном 3 ч.
Топ-менеджер Google назвал главную причину провала Google Glass в 2013 году 3 ч.
Китай запретил импорт игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090D v2, созданных специально для него 3 ч.
Возглавив Intel, Лип-Бу Тан объявил войну дефектным процессорам и нерадивым инженерам 3 ч.
Космические заводы всё ближе: Varda успешно испытала капсулу для доставки продукции с орбиты 3 ч.