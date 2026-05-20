Owlcat раскрыла статистику участников «беты» The Expanse: Osiris Reborn и рассказала, как будет улучшать игру после критики фанатов

Разработчики из студии Owlcat Games подвели итоги первого месяца закрытого бета-тестирования научно-фантастического ролевого экшена The Expanse: Osiris Reborn в духе Mass Effect и наметили области для улучшения.

Как стало известно, за месяц бета-версию The Expanse: Osiris Reborn опробовало более 21 тыс. человек. Они запустили 29 тыс. прохождений, выпустили 60 млн пуль (из них 2,8 млн — в голову) и победили 67,3 тыс. врагов спецатакой.

В сопровождавшем публикацию ролике приводятся и другие статистические данные по бета-версии:

60 % участников выбрали класс офицера;

чуть больше половины (51 %) спасли станцию «Пинквотер 4», а 49 % обрекли её;

лишь треть (35 %) дождались Зафара, а 65 % ушли раньше;

более 10,3 тыс. человек пообещали Ларри доставить посылку, но таки не смогли это сделать;

в открытом космосе осталось дрейфовать более 380 тыс. тел;

153 часа игроки провели в тактических боях, 3016 часов — в космосе и два с половиной года — в «бете».

По словам Owlcat, в целом бета-версия The Expanse: Osiris Reborn «была принята отлично». Разработчики получили множество похвал (за графику, сражения, атмосферу, музыку), но также советов и конструктивной критики.

На основе отзывов Owlcat наметила план улучшений The Expanse: Osiris Reborn:

голоса главного героя мужского пола и его близнеца заменят на более выразительные;

анимации (лицевые, перемещения) сделают более естественными и плавными;

боевые выкрики Джея станут повторяться реже;

некоторые диалоги скорректируют, чтобы реакции героев стали более естественными, живыми и соответствующими ситуации;

систему укрытий доработают, чтобы взаимодействие с ними стало более простым и интуитивно понятным.

Закрытая «бета» включает одну миссию, четыре варианта главного героя, одного компаньона, восемь видов оружия и девять умений. Доступ открыт покупателям цифрового набора Миллера ($80) и коллекционного издания ($289).

The Expanse: Osiris Reborn выйдет весной 2027 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Обещают нелинейную игру с упором на сюжет, графику на Unreal Engine 5 и поддержку русского языка.