Microsoft продолжила закупать кредиты на удаление углерода: BioCirc получила контракт на 650 000 тонн CO2

Microsoft купила у стартапа BioCirc 650 000 метрических тонн кредитов на удаление двуокиси углерода — обязательств компенсировать выбросы за счёт извлечения CO₂ из атмосферы. Сделка была заключена в мае, хотя месяцем ранее два отчёта утверждали, что техгигант приостановил подобные закупки.

Источник изображения: Matthias Heyde / unsplash.com

Microsoft покупает свыше 90 % всех таких кредитов на рынке, поэтому любое изменение её политики напрямую влияет на выживание молодых компаний в этом секторе. Microsoft неоднократно отрицала приостановку подобных закупок. Директор по устойчивому развитию Мелани Накагава (Melanie Nakagawa) заявила изданию TechCrunch, что программа не прекращена, а компания время от времени корректирует темп и объём закупок кредитов на удаление соединений углерода.

По условиям сделки BioCirc перерабатывает сельскохозяйственные отходы на пяти биогазовых предприятиях: биореакторы разлагают сырьё на метан и углекислый газ, CO₂ улавливается и закачивается в подземное хранилище на морском шельфе, а метан сжигается для выработки электроэнергии.

Однако климатические обязательства Microsoft всё труднее совмещать с ростом ИИ-направления. Для питания ЦОД в Техасе компания вместе с Chevron и Engine No. 1 намерена построить газовую электростанцию мощностью до 5 ГВт — её выбросы CO₂ многократно превысят объём, компенсированный сделкой с BioCirc.

Кроме того, внутри компании обсуждают смягчение учёта чистой энергии. Сейчас Microsoft стремится в каждый час потреблять столько электричества из безуглеродных источников (ветер, солнце, атом), сколько тратит. При переходе на годовой учёт достаточно свести баланс за год — это позволяет, например, ночью использовать газовую генерацию, а компенсировать её дневной солнечной. Формально цифры сходятся, но реальные выбросы от этого не снижаются, а проверить заявления компании о чистой энергии становится сложнее.

Теги: microsoft, углеродно-нейтральный, углерод, biocirc, углеродный след
