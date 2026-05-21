Космический мусор всё чаще срывает научные наблюдения спутников на орбите

За последние годы объём научных данных от орбитальных аппаратов год за годом становится заметно меньше ожидаемого. Причиной этого учёные называют возросшее количество мусора вокруг Земли. Спутники вынуждены тратить драгоценное топливо на манёвры уклонения, а не на сбор данных. Это ведёт к ошибкам и пробелам в поступающей с орбиты информации, и дальше станет только хуже.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Как рассказали в NASA, важнейшая для наблюдения за поверхностью планеты спутниковая группировка Earth Observing System из аппаратов Aqua, Terra и Aura с 2005 года минимум 32 раза выполняла манёвры уклонения от орбитального мусора, и в ряде случаев это вело к ошибкам и пропускам в климатических данных и наборах данных по отслеживанию природных пожаров. Для Aqua проблема особенно болезненна: аппарат работал на солнечно-синхронной низкой орбите высотой около 705 км, совершал примерно 14 витков в сутки и за 24 года собрал один из самых масштабных наборов спутниковых климатических данных; при этом у него осталось менее 30 кг топлива, зарезервированного в основном для безопасного сведения с орбиты.

Для спутников зондирования Земли важно соблюдать постоянство орбитальных параметров, иначе сбиваются калибровка и точность данных. В то же время требуется соблюдать безопасность движения по орбите, что вынуждает спутники менять положение и ориентацию в ущерб научной работе. Это особенно важно для низкой орбиты, где число отслеживаемых крупных фрагментов мусора за два десятилетия возросло с 16 тыс. до 44 тыс., не говоря уже о миллионах небольших объектов, не фиксируемых радарами слежения, но не менее смертоносных для спутников, чем крупные обломки.

Рост объёмов космического мусора на орбите привёл ещё к одному крайне негативному результату: страховые компании перестали страховать частные миссии. Бизнесу и образовательным учреждениям приходится уповать на удачу, поскольку случайная гибель космического аппарата (не обязательно из-за столкновения с мусором) способна похоронить проект. Раньше страховщики компенсировали убытки, а новые правила не дают возможности этого сделать.

